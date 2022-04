Criada em 2019, a i-charging nasceu da vontade de desenvolver produtos tecnológicos realçando a inovação, a diferenciação, o design e a qualidade, dentro dos segmentos mais sofisticados da infraestrutura para a mobilidade elétrica. Na empresa, acredita-se que é possível fazer mais, de uma forma sustentável, adotando novas ferramentas e tecnologias, aproveitando o seu know-how com uma ambição global.





A i-charging tem por isso no seu ADN um cariz ambiental e de consciencialização para um futuro mais verde e sustentável, sendo um dos pilares fundamentais pelos quais os responsáveis da organização se regem, a começar pelo tipo de negócio que têm, que só por si, contribui para a redução de CO2 para a atmosfera.





Focada em soluções de carregamento de veículos elétricos, o produto-estrela da i-charging é o blueberry, um carregador de baterias de veículos elétricos. "O blueberry é um novo conceito para carregamento de veículos elétricos que permite a otimização energética da infraestrutura onde está instalado, assim como a otimização do investimento da mesma, além de trazer funcionalidades únicas na forma de utilização e de carregamento dos veículos elétricos", começa por explicar Luísa Carvalho, Marketing and Communication Manager da i-charging, prosseguindo: "A energia que alimenta o blueberry é proveniente da rede elétrica ou de outras fontes como geração local, renováveis, bancos de armazenamento de energia, redes de tração elétrica, entre outras. Se considerarmos que temos disponível energia verde e armazenada em bancos de potência, o blueberry garantirá a otimização do carregamento de veículos elétricos, por isso não poluentes, contribuindo assim para a descarbonização através da mobilidade elétrica, que será a opção sustentável de mobilidade no futuro."





O blueberry possibilita a realização de um carregamento inteligente de diferentes modelos de veículos disponíveis no mercado. Permite o carregamento de potências de "50 kW até 600 kW, para veículos elétricos ligeiros ou pesados, com tensão até 1000 V, um a quatro veículos em simultâneo e sequencial". Este produto, que já tem a certificação CE, apresenta ainda outras novidades, como "a experiência de utilização e ferramentas web que permitem a otimização da operação".





Reforce-se a importância da forte aposta no design do produto, que já recebeu vários prémios, "entre eles o prestigiado prémio German Design Award de 2022 na categoria de – Excellent Product Design – Public Design".





A tecnologia dynamicblue

Além do blueberry, a empresa tem as tecnologias desenvolvidas in-house: dynamicblue – tecnologia de funcionamento do blueberry e CMS – sistema de gestão de cabo, aplicado ao cabo de carregamento.

"A tecnologia dynamicblue tem a forma de uma matriz, onde as saídas estão interligadas com as entradas, possibilita direcionar a potência disponível para qualquer uma das saídas, podendo fornecer diferentes valores a cada um dos veículos", refere a Marketing and Communication Manager da empresa, continuando: "Do lado dos utilizadores, esta gestão permite que usufruam de uma otimização da potência de carregamento, o que na prática se traduz na redução do tempo esperado de uma carga rápida ou ultrarrápida. Do lado da infraestrutura, deixa de ser necessário sobredimensionar a instalação por forma a disponibilizar nas saídas as potências mais elevadas, quando veículos com potências de carregamento mais baixas não necessitam. Tudo isto se traduz numa redução considerável de investimento e de custos."





Luísa Carvalho afirma ainda que a i-charging continua a trabalhar diariamente em novas funcionalidades e extensão da gama, prevendo, inclusivamente, "a apresentação de novidades ainda no próximo mês".









Frota 100% elétrica, painéis fotovoltaicos e digitalização

Não é só através dos produtos e soluções que oferece aos clientes que a empresa contribui para a descarbonização do planeta. Internamente, reduz a sua pegada ecológica com a sua frota de veículos 100% elétrica. Mas há mais: "A energia que usamos nas nossas instalações para produção e testes é gerada por painéis fotovoltaicos no telhado da fábrica e a usada nos testes é regenerada de volta para a rede, com exceção das perdas no próprio carregador."





A i-charging está igualmente cada vez mais "a apostar em conteúdos e suportes digitais, evitando ao máximo, por exemplo, o uso de materiais publicitários impressos". "Apostamos, assim, na melhoria contínua e no desenvolvimento de tecnologia que nos permita apresentar mais soluções ao nosso portefólio."