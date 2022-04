Vendas de elétricos ultrapassam pela primeira vez carros híbridos em 2021

No ano passado, venderam-se pela primeira vez mais veículos elétricos do que híbridos, um resultado motivado pela forte procura na Europa e na Ásia, segundo as contas do diário económico Nikkei, tendo por base os dados referentes ao volumes de vendas da consultora MarkLines.

As vendas de veículos elétricos (VE) em 2021 superaram em 2,2 vezes as vendas contabilizadas no período homólogo e triplicaram face a 2019 para 4,6 milhões de unidades. Por sua vez, as vendas de automóveis híbridos subiram 35% para cerca de 3,1 milhões de unidades.

O Nikkei salienta que estes números são sobretudo sustentados pela rápida procura da China, o maior mercado do mundo para este tipo de veículos. As vendas globais de automóveis no país atingiram as 26,27 milhões de unidades, com os VE a serem responsáveis por uma fatia 10%, um novo recorde. A procura tem sido atraída não só pela vontade de uma mobilidade sustentável, como pelo baixo custo deste transporte.

Em 2020, por exemplo, a fabricante automóvel chinesa Wuling lançou o Mini EV Hong Guang por apenas quatro mil dólares, tendo vendido 420 mil unidades o ano passado.

As vendas de veículos elétricos também estão a ganhar ânimo no Ocidente. No ano passado foram vendidos 340 mil VE na Alemanha, 1,8 vezes mais do que no período homólogo e quatro vezes mais do que o número de carros híbridos vendidos em 2021. No caso dos EUA foram transacionados 490 mil veículos, um volume de vendas 1,8 vezes superior ao volume de vendas contabilizado em 2020.

De acordo com as estimativas consultora norte- americana Alix Partners, os "tubarões" do mercado automóvel devem investir 330 mil milhões de dólares no segmento de veículos elétricos até 2025.