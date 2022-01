Começa hoje em Portugal a 7ª edição do TechShare

As tecnológicas Bidirco Engineering Systems, Imaginary Cloud, Immunethep, IMP Diagnostics, Nonius Hospitality Technology e outra organização que prefere manter o anonimato foram as empresas selecionadas de entre 26 candidaturas válidas, para, durante seis meses, reforçarem os seus conhecimentos sobre o financiamento através do mercado de capitais.





Os gestores destas tecnológicas vão agora iniciar um programa de informação, através de sessões programadas, individuais e coletivas, com a Euronext e os seus parceiros especialistas, para discutirem tópicos relacionados com áreas fundamentais para a preparação de uma admissão em mercado. Os parceiros da Euronext para este ano são o CaixaBank/BPI (banco), a CV&A (comunicação), a Morais Leitão (jurídico) e a PwC (consultoria).





O programa está estruturado em vários módulos que se complementam, em que são abordados temas como o processo de avaliação das empresas, a comunicação financeira, a relação com os investidores, a perspetiva jurídica e o governo das sociedades, entre outros. Além do diálogo com os parceiros especialistas, o programa favorece o contacto com os outros participantes, nomeadamente em campus de início e final do ano letivo. Nestes campus, em que se reúnem todas as empresas e todos os parceiros da Europa, são também convidados especialistas internacionais, académicos e empresários, para partilharem as suas experiências no âmbito da importância da mentalidade empreendedora, do crescimento, da internacionalização, da gestão e da atração e retenção de talentos.





O campus de encerramento deste ano letivo terá lugar em junho, em Portugal, na Nova SBE. Receberá as 122 empresas participantes provenientes da Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Portugal e Suíça, bem como todos os parceiros especialistas de cada país.





Perfil dos participantes

As empresas dos nove países participantes selecionadas para esta edição provêm maioritariamente dos setores de TMT – tecnologia, media e telecomunicações (64%), Life Sciences (27%) e Cleantech (9%). Os participantes têm um perfil maduro e geram receitas médias anuais de cerca de 32 milhões de euros, empregando, em média, cerca de 150 pessoas. Em 2020, estas empresas terão angariado uma média de 14 milhões de euros de capital.





Alumni TechShare fazem IPO

2021 foi o ano mais ativo dos últimos dez para os mercados geridos pela Euronext. Cotaram-se 212 novas empresas e o setor das tecnológicas representou mais de metade das novas admissões em mercado. Este número foi impulsionado, nomeadamente, pelas 43 Cleantech que se cotaram nos mercados Euronext neste último ano. De entre as novas admissões de tecnológicas destacam-se algumas participantes no TechShare, tais como a Biotalys, em Bruxelas, a MotorK, em Amesterdão, ou a Waga Energy, Enogia, Obiz, Afyren, Transition, e Evergreen, em Paris.





A importância de informar

Em Portugal, o mercado de capitais é uma alternativa de financiamento que nem sempre é considerada pelas empresas. O investimento na informação é, por isso, fundamental para demostrar que existem empresas, também de pequena e média dimensão, que têm vindo a recorrer ao mercado, conscientes de que um IPO pode ser a solução para os seus projetos de financiamento, com todos os benefícios, mas também compromissos, que uma presença em bolsa significa.





Este programa é, por isso, gratuito para as empresas participantes. As candidaturas decorrem todos os anos, entre maio e outubro, e estão abertas a todas as tecnológicas que considerem que o financiamento do seu crescimento pode ser feito através do mercado de capitais.