Volkswagen Financial Services eleito como a melhor gestora de frota em Portugal

VWFS foi distinguido nos Prémios Fleet Magazine. Evento premeia, todos os anos, os modelos, as pessoas e as empresas que mais se distinguiram no setor frotista.

O Volkswagen Financial Services (VWFS) foi distinguido como a "Melhor Gestora de Frota" em Portugal nos Prémios Fleet Magazine, que reconhecem os principais operadores e as viaturas mais importantes neste setor no nosso país. A atividade do VWFS tem vindo a crescer de forma sustentada desde 2015, quando foi introduzido o produto de renting e uma divisão dedicada a clientes corporate. O VWFS tem hoje mais de 37 mil viaturas sob gestão, entre contratos de financiamento e de renting e mais de 62 mil contratos incluindo seguros e serviços.

Precisamente "o renting é a solução mais procurada por clientes corporate, uma vez que apresenta várias vantagens fiscais e económicas que facilitam a gestão da frota", explica João Coutinho, head of sales & brand management do VWFS, prosseguindo: "Esta tipologia de cliente pretende ainda ser acompanhada por equipas dedicadas a este canal."

Por sua vez nas PME, as soluções escolhidas são mais variadas, "entre leasing, ALD e renting, dependente do tipo de negócio, período de utilização pretendido e tamanho da frota".

No que diz respeito ao prémio, e tendo em conta os seus critérios, o VWFS distinguiu-se pela disponibilidade de produtos e serviços, sobretudo no âmbito das novas tendências de mobilidade empresarial, pela satisfação global com o serviço. Neste serviço estão incluídas condições de entrega, condições de assistência e condições de devolução das viaturas. E a capacidade de desenvolvimento de soluções customizáveis de composição de renda, incluindo a flexibilidade no ajustamento de contratos de aluguer operacional às necessidades do cliente antes e durante a vigência do contrato, bem como pela capacidade de apresentação de soluções de consultadoria, pela rapidez de resposta na elaboração de propostas e pela promoção de ações complementares.

O know-how e os processos utilizados pelo VWFS no âmbito da sua atividade de gestão de frotas permitem também ajudar os clientes a maximizar a poupança em todos os custos envolvidos, como os relacionados com gestão da frota (TCO): manutenção, pneus, seguros, impostos, linha de apoio ao condutor, assistência em viagem 24 horas, inspeção periódica obrigatória, viatura de substituição ilimitada, proteção contra atos negligentes, gestão de combustível, gestão de sinistros e imposto único de circulação. A disponibilização deste leque alargado de serviços permite que a mobilidade da frota da empresa nunca seja afetada.

O júri da 8ª edição dos Prémios Fleet Magazine foi constituído por: António Filipe (Canon), Tiago Cruz (Ascenza), João Casimiro (Fidelidade), José Costa (Telcabo), Diogo Real (LG Eletronics), Alberto Lameiro (Credibom) e Pedro Duarte (Wondercom).



Registe-se que os outros dois finalistas foram a ALD Automotive e a Leaseplan.

Frotas com diversas marcas

O VWFS, explique-se, gere frotas constituídas por qualquer marca automóvel. Os clientes profissionais pretendem trabalhar com gestoras de frotas universais. "No entanto, fruto de pertencermos à mesma família das marcas do Grupo Volkswagen e da relação que temos com as redes oficiais de oficinas dos concessionários das marcas, conseguimos oferecer propostas mais competitivas, variedade de veículos e serviços de qualidade com garantia da marca", assegura João Coutinho.

Questionado sobre quais são os desafios para o futuro, o head of sales & brand management do VWFS responde que são iguais aos da maioria dos concorrentes: "Digitalização, mudança de paradigma da mobilidade e adaptação à transformação associada relacionada com a mobilidade elétrica." "Neste último tópico, as marcas do Grupo VW estão a liderar a transformação da mobilidade elétrica, e aqui apoiaremos as mesmas com soluções, como, por exemplo, a solução de renting desenhada para o lançamento do ID3 em 2020, viatura que terá como principal solução de venda o renting VWFS."

João Coutinho conta que já foi implementada uma solução de simulação online das soluções de financiamento da VWFS nos configuradores das marcas automóveis e existe o objetivo de que todo o processo de aprovação de financiamento online seja "já uma realidade no próximo ano". Deste modo apoiam-se "os clientes das marcas no seu customer journey digital, estando mais próximos dos mesmos".

Setor em mudança

Sobre o "universo" das frotas em Portugal no geral, o head of sales & brand management do VWFS começa por relembrar que, apesar de não serem membros da ALF, parece que este é um setor "em transformação e que tenta neste momento chegar a novos clientes, particulares e PME, saindo do seu core que eram os clientes frotistas". Se isso se tem traduzido em número de contratos, indaga. "Parece-nos que não, pelo menos com base nas notícias que têm vindo a público sobre o crescimento do setor."

De seguida faz uma análise SWOT ao setor. Como pontos fortes e oportunidades, acredita que o renting será uma solução cada vez mais utilizada. O share de renting em Portugal comparado com o de restantes países europeus mostra isso mesmo. A transformação relacionada com a mobilidade elétrica é também uma oportunidade, pois são as gestoras de frota quem está mais bem preparado para providenciar as soluções necessárias a esta transformação e para lidar com a incerteza relacionada com o futuro, pois essa é a natureza do produto de renting.

No lado dos riscos e ameaças, põe a incerteza relacionada com a fiscalidade, a legislação e os valores residuais.

No entanto, em Portugal existem players fortes neste setor, onde a VWFS se inclui, como se pode comprovar por ter sido, recentemente, distinguida como gestora de frota do ano pela Fleet Magazine.

Uma referência no segmento

João Paulo Rias, country manager do VWFS, ficou satisfeito por o Volkswagen Financial Services (VWFS) ter ganho o prémio de a "Melhor Gestora de Frota", destacando que esta distinção só é possível pelos excelentes profissionais e pelo investimento feito na operação. João Paulo Rias realça que "em menos de uma década o VWFS tornou-se uma referência no segmento de gestão de frotas em Portugal, o que só é possível por ter uma equipa de grande valor composta por 130 profissionais". O responsável do VWFS recorda que "este prémio é especialmente relevante por ter na sua base a opinião de clientes que beneficiam de serviços de gestão de frota". E é o reconhecimento de todo o esforço que o VWFS tem depositado na "otimização e digitalização de processos com impacto em clientes, nos quais em 2019 investiu mais de um milhão de euros".

Também prova que a estratégia adotada pelo VWFS, a qual "diferencia de outras gestoras de frota e permite entregar uma qualidade de serviço apenas possível pelo suporte da rede de concessionários oficiais e das marcas do Grupo Volkswagen, é reconhecida pelos clientes como um fator de excelência."