Novos serviços adaptados aos desafios atuais dos clientes

ALD Automotive lançou recentemente a plataforma de consultoria digital Energy com várias novas soluções. Aí, os condutores e os gestores de frota encontram o seu perfil de utilização, as opções de motorizações existentes ou os benefícios destas energias.

A missão da ALD Automotive é otimizar a mobilidade global. Como gestora de mobilidade, a empresa preocupa-se em proteger o ambiente, sendo sua responsabilidade "preparar" o mercado e aconselhar sobre a sua evolução, com um papel bastante ativo na promoção de uma mobilidade sustentável. Enquanto líder europeu, a ALD Automotive tem posto em prática soluções no sentido de apoiar os seus clientes a tomarem decisões informadas no que respeita à gestão da sua mobilidade. "O lançamento de novos serviços, como, por exemplo, a recente disponibilização da plataforma de consultoria digital Energy, mostra que estamos preparados, que temos um leque de novas soluções para oferecer e que estamos aptos a responder aos novos desafios", assegura Nuno Jacinto, diretor comercial da ALD Automotive.

Nuno Jacinto conta que cedo a ALD Automotive percebeu que poderia apoiar os seus clientes numa escolha "consciente e adaptada", dado que um dos desafios que se colocam às empresas com a chegada de um elevado número de modelos a gasolina, plug-in e elétricos assenta no "perfil de utilização de cada um e nas diferentes soluções existentes, e, perante estas, como optar pela solução energética mais responsável e informada". Assim, na plataforma https://energy.aldautomotive.pt/, cada condutor conhece o seu perfil de utilização, as melhores soluções para si, as opções de motorizações existentes e ainda os benefícios destas mesmas energias. "Para se fazer a escolha certa e antecipar as novas legislações e padrões responsáveis, é importante acompanhar e orientar decisões. É necessário disponibilizar aos condutores e aos gestores de frota ferramentas comparativas, para que conheçam o motor e o veículo mais adequado às suas reais necessidades de utilização", explica.

Também nos serviços e produtos da ALD Automotive, o diretor comercial destaca soluções de sucesso internacionais, como o mobility card ou o ALD 6 ou 7 wheels, que combina no mesmo contrato o renting de um automóvel e de uma mota ou scooter. "Tal como um novo serviço de mobilidade em que acreditamos será uma solução de partilha futura mais flexível, que lançaremos em Portugal em breve", adianta.

A trilhar o caminho certo

Questionado sobre quantos carros elétricos e híbridos tem a ALD Automotive, o responsável da organização responde que os volumes de vendas de veículos elétricos "ainda são reduzidos, isto quando comparados com os cerca de 20 mil veículos sob gestão que a ALD Automotive apresenta, em que apenas uma percentagem muito pequena são elétricos ou híbridos". Apesar disso, acredita que se está no bom caminho, pois recuando no tempo e se se olhar para um passado recente de há três anos, por exemplo, o peso desta tipologia de veículos na frota da organização "era de zero".

Em relação a eventuais incentivos governamentais para a sua frota de carros elétricos e híbridos, esclarece que sendo a ALD Automotive uma empresa cuja atividade é a gestão de frotas, não é permitido "receber qualquer incentivo governamental para a compra de veículos elétricos e plug-in, estando portanto fora desse âmbito".