Fútbol Emotion: uma experiência de compra única

A Fútbol Emotion é uma empresa especialista em produtos de futebol e futsal, que opera em lojas físicas e online. Chegou a Portugal fisicamente em 2018, inaugurando a primeira loja no centro comercial Dolce Vita Tejo de Lisboa. Também já abriu a segunda loja em território nacional, no centro comercial Alameda Shop & Spot, no Porto. A inauguração destas lojas em Portugal surge após se verificar a elevada procura dos clientes portugueses no site e porque "Lisboa e Porto são cidades-chave a nível nacional e a nível futebolístico", explica Iván Abad Iglesias, CEO da Fútbol Emotion. E a expansão no nosso país parece que não vai ficar por aqui.

"O crescimento da empresa é evidente em todo o Sul da Europa, mas especialmente em Portugal, como os números indicam, o que nos levou a apostar na abertura de novas lojas. No passado mês de setembro realizávamos a inauguração da nossa segunda loja em Portugal, desta vez no Porto. Continuamos com muitos planos no futuro para o vosso país", esclarece o responsável da empresa, que também explica como está a decorrer o processo de expansão da marca a nível mundial: "Movemo-nos a grandes escalas, com venda online praticamente em todo o mundo. Cada vez mais as marcas, os clientes, os fornecedores e os clubes apostam em nós e vamos marcando objetivos de crescimento. Temos prevista a abertura de uma loja noutro país do Sul da Europa para o próximo ano e, pouco a pouco, iremos chegando a todos os países onde o cliente queira a nossa presença."

Voltando a Portugal, o CEO da Fútbol Emotion faz um balanço positivo de ambas as lojas, sublinhando que Lisboa tem "uns números espetaculares, e apenas num ano é considerada uma das nossas lojas com maior faturação". O estabelecimento do Porto foi inaugurado há um mês, mas "já superou as expectativas de venda".

Muito mais que lojas

Questionado sobre o que se pode encontrar nestas lojas físicas e quais são as vantagens que os clientes têm ao visitarem-nas, Iván Abad Iglesias assegura que as lojas da Fútbol Emotion são muito mais que lojas. Além de terem sempre o produto que um jogador ou adepto de futebol precisa - com a melhor qualidade e edições de gamas especiais que não se podem encontrar noutros estabelecimentos -, as lojas dão uma experiência de compra única.

"Esta experiência fica a dever-se ao facto de haver especialistas em futebol locais tecnologicamente muito avançados com inúmeros conteúdos digitais que ajudam o cliente a informar-se sobre um produto tão específico e orientado ao rendimento como é o material para um futebolista", conta e prossegue: "A experiência de compra completa-se com a opção dos múltiplos canais, de tal maneira que o cliente pode pedir produtos sem stock e receber os mesmos comodamente em sua casa no dia a seguir. As nossas lojas contam também com serviços extras, como campos de futebol no interior, zonas de gaming, ecrãs de realidade aumentada ou zona de boots test, além de organizarem eventos com marcas, jogadores de futebol e especialistas em material que proporcionam um valor diferencial à mera experiência de compra."

Em relação à venda online, a empresa tem um serviço de envio internacional para Portugal continental, demorando um a dois dias úteis a entregar o material encomendado.

A SP

A Fútbol Emotion tem produtos para todos os escalões, vendendo luvas, chuteiras, caneleiras para futebol, além de material para futsal. Tem também marca própria, a SP, que inclui, além das referências principais de luvas e têxtil para guarda-redes, acessórios e complementos, desde spray aderente para luvas até sacos de desporto, mochilas, bonés. A SP lançou também recentemente uma coleção própria de roupa para fora do campo, com peças lifestyle que os futebolistas utilizam normalmente para vestir na rua.

Indagado se a SP é tão procurada para estes acessórios como as restantes marcas, Iván Abad Iglesias responde afirmativamente e acrescenta que "além de competir em qualidade com o resto das marcas, o preço é muito apelativo para os clientes". "A SP é uma marca muito especializada em produto para guarda-redes. Não existe outra que cubra as necessidades dos guardiões de uma maneira tão específica, logo, torna-se uma marca de referência para eles."