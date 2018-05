Caetano Fleet garante as melhores soluções de mobilidade

A Caetano Fleet é uma equipa de experientes consultores na área automóvel, vocacionada para aconselhamento e consultoria a clientes empresa, com a missão de apresentar as melhores soluções de mobilidade e assim contribuir para a racionalização de recursos e sustentabilidade dos seus clientes. A Caetano Fleet faz parte integrante da família Caetano Retail que pertence a um dos mais sólidos grupos económicos portugueses da actualidade, o Grupo Salvador Caetano, fundado em 1946.

Após um período inicial de experiências num projecto-piloto, a Caetano Fleet consolidou a sua equipa e atingiu um nível de maturidade em 2017, explica João Gonçalves, o director-geral. "A nossa equipa está agora preparada para continuar a crescer, mantendo a missão do Grupo de atingir a liderança em todas as áreas em que actua."

Pedido um balanço deste serviço, o director-geral da Caetano Fleet diz que "a receptividade dos clientes empresa excedeu" as expectativas. E confirmou que "a estratégia de proximidade e de solução integrada foram os factores potenciadores" dos bons resultados.

O objectivo da Caetano Fleet é "garantir ao segmento das empresas as melhores soluções de mobilidade". Quanto ao que distingue a organização da concorrência é actuar no mercado com "uma estratégia de proximidade com os seus clientes e com todos os agentes ligados à mobilidade. Esta estratégia garante "a melhor solução do mercado naquele momento para as necessidades do nosso cliente", garante.

Muitas marcas para as empresas

Este serviço é dirigido às empresas. E as marcas de carros disponíveis na Caetano Fleet são: Audi, BMW, Dacia, Hyundai, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, SKODA, Smart, Toyota e Volkswagen.

Em relação às preocupações ambientais - hoje muitas vezes uma exigência -, a Caetano Fleet, "sempre que as necessidades do cliente o permitem, inclui soluções de mobilidade eléctricas ou híbridas disponíveis nas marcas que representamos".

Na análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) ao sector de aluguer de carros em Portugal que faz, o responsável da Caetano Fleet explica que "o desenvolvimento tecnológico do automóvel e outras formas de locomoção, a evolução dos conceitos de mobilidade e transportes, a evolução da legislação ambiental e fiscal e a reorganização das zonas urbanas estão a ter um grande impacto nas migrações diárias das populações e como consequência a alterar rapidamente os padrões de mobilidade do consumidor". E João Gonçalves prossegue: "Novos conceitos de mobilidade estão a surgir, alguns serão para ficar, outros serão rapidamente histórias de insucesso. As plataformas de mobilidade são várias, o aluguer ao minuto ou multiopções já é uma realidade. Contudo, os níveis de investimento destes projectos, num mercado de pequena dimensão, não são compatíveis com políticas agressivas de preço, o que pode levar ao insucesso de muitos destes projectos."













Vantagens da Caetano Fleet para as empresas

As vantagens que a Caetano Fleet disponibiliza para as empresas passam pela "apresentação das melhores opções de viaturas disponíveis no mercado com base nos critérios definidos pelo cliente". "Propomos caracterizar as necessidades dos nossos clientes empresa, identificando as práticas e as rotinas próprias de cada sector, e de acordo com a disponibilidade no mercado automóvel, apresentar produtos e serviços devidamente personalizados", refere João Gonçalves. Na Caetano Fleet, o cliente empresa poderá encontrar:





• Concessões e reparadores autorizados de diversas marcas, assim como vários serviços multimarca;



• Soluções de mobilidade à medida da sua empresa;



• Acompanhamento "premium" através de um interlocutor único entre a sua empresa e as diversas marcas da Caetano Retail;



• Ensaios dinâmicos às viaturas ideais para a sua empresa;



• Oferta do estudo TCO das viaturas para a sua empresa;



• Negociação directa das viaturas novas com as marcas e dos financiamentos junto das gestoras de frotas/financeiras.