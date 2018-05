LeasePlan aposta na digitalização e serviços

A gestão de uma frota automóvel contempla vários desafios, até porque a mobilidade e as próprias viaturas vão mudando e adaptando-se ao ritmo das evoluções tecnológicas. Por isso, entre os principais desafios da gestão de frota destacam-se "a ascensão da economia de partilha – ‘car sharing’, ‘ride hailing’ –, os serviços de mobilidade digital, o desenvolvimento de carros sem condutor e a transição para veículos com baixas emissões", começa por explicar Pedro Pessoa, director comercial da LeasePlan Portugal, prosseguindo: "Ainda assim, no centro destas mudanças, acreditamos que há uma constante: as pessoas adoram e vão continuar a adorar carros. Por isso, o compromisso da LeasePlan nos próximos anos passa por oferecer aos nossos clientes o que de mais recente há em mobilidade automóvel de forma económica, sustentável e sem complicações, apostando cada vez mais na digitalização de processos e serviços. A nossa visão é fornecer um serviço totalmente flexível: ‘any car, any time, anywhere’."

Recorrer a um serviço externo de gestão de frotas, independentemente da dimensão da empresa, parece ser sempre a opção mais racional. "Subcontratar a gestão de uma frota é mais eficiente, não só pela previsibilidade, redução de custos e pela transferência de riscos do cliente para a gestora, como pelo melhoramento do serviço prestado aos seus condutores, que necessitam de contactar apenas um único interlocutor". Antecipar necessidades, tendências e aconselhamento sobre a fiscalidade são outras "mais-valias" do serviço externo de gestão de frotas.

Para Pedro Pessoa, o "renting" é a única solução de mobilidade que "assegura uma gestão profissional de todos os aspectos inerentes à utilização de uma frota". Vai além da compra do carro, gestão da manutenção e pneus, e não só, englobando serviços de valor acrescentado, como "telemática, programas de prevenção rodoviária ou aconselhamento especializado que permitem às empresas poupar recursos financeiros, humanos e aumentar a sua produtividade".

Segmento Corporate e segmento PME

O que diferencia a LeasePlan da concorrência na gestão de frotas no segmento Corporate é acreditar que se diferenciam por serem parceiros e consultores estratégicos dos clientes e não simples prestadores de serviços, explica o responsável. "Temos disponibilizado serviços de consultoria e estudos de mercado cada vez mais especializados, que se centram na identificação de oportunidades de redução de custos com a frota, e trabalhamos, em conjunto com os clientes, na definição da estratégia mais eficiente para a optimização do seu parque automóvel".

No que diz respeito ao segmento das PME e Particulares, a LeasePlan foi pioneira no desenvolvimento de campanhas específicas para uma marca e um modelo, associadas a rendas muito competitivas. Hoje, a generalidade dos concorrentes usa esta abordagem, afirma Pedro Pessoa, mas há uma particularidade que distingue a LeasePlan: "Queremos proporcionar a estes clientes – a maioria deles novos no ‘renting’ – uma óptima primeira experiência. Por este motivo, as nossas ofertas incluem todos os serviços, garantindo que o cliente fica ‘livre de preocupações’. Estamos conscientes de que nem todos os nossos concorrentes têm o mesmo posicionamento."

Pedido um balanço da operação LeasePlan em Portugal, Pedro Pessoa informa que no primeiro trimestre de 2018 se registou "um crescimento positivo na produção de novos contratos", destacando-se os particulares e as PME. Estes clientes têm aumentado o interesse pelo "renting", pois a "posse" do carro está a perder importância em detrimento do conceito "pay per use".