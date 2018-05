Crescimento supera expectativas

Nuno Barjona faz um balanço "excelente" da operação Europcar em Portugal. Segundo o head of Marketing & New Mobility, 2018 está a ser um ano muito bom com um crescimento a superar as expectativas. "No segmento do lazer, estamos a ter um crescimento acentuado. Mas também o sector empresarial tem tido um forte progresso. O turismo está a crescer; a economia, a mexer; e as estratégias que temos vindo a desenvolver para dar respostas a estes dois mercados tão distintos estão a dar excelentes resultados", garante.

A frota da empresa foi enriquecida em volume de viaturas. Foi também diversificada com o objectivo de "corresponder às tendências que se apresentam como alternativas válidas, como é caso dos veículos eléctricos e híbridos – BMW i3, BMW i8, Renault Twizy, Renault Zoe –, mas também integrando modelos premium, como o Mercedes-AMG GT Roadster, Mercedes Class E Cabrio, Volvo XC90, citando apenas alguns exemplos". A Europcar apostou igualmente nas bicicletas – e-bikes incluídas – e nas scooters. A frota comercial "também sofreu investimentos consideráveis, em especial na frota de veículos de frio, que comporta opções de veículos de mercadorias de várias dimensões, incluindo furgões com sistema elevatório de carga", explica Nuno Barjona, informando de seguida que o serviço de Chauffer Service está, do mesmo modo, "a ser um sucesso junto de clientes de lazer e empresariais". "A procura de transfers e passeios turísticos tem crescido e temos feito novas parcerias muito interessantes."