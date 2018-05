Serviço está disponível para todo o mercado, mas mais focado em particulares e PME. Distingue-se por ser uma oferta de “renting” até 36 meses, com a inclusão de todos os serviços – seguro, manutenção, pneus ilimitados, viatura de substituição ilimitada e gestão de combustível e Via Verde.

Com o intuito de corresponder às necessidades dos clientes, a Europcar está constantemente atenta ao sector e aposta em novos serviços na área da mobilidade. O Europcar Longa Duração é um desses serviços, estando disponível para todo o mercado, embora esteja mais focado em dois segmentos: particulares e PME.

"A marca Europcar tem uma enorme capacidade de conseguir atrair clientes individuais. Actualmente, grande percentagem do negócio é feita através do digital. Esta tendência tem aumentado e o enriquecimento da nossa oferta de soluções de mobilidade permite-nos acreditar que o Europcar Longa Duração vai ser um sucesso junto do segmento dos clientes particulares", vaticina Nuno Barjona, head of Marketing & New Mobility da Europcar Portugal, prosseguindo: "Em sintonia com a maior procura dos particulares por ofertas de curta duração, está também o crescente interesse em ofertas de ‘renting’. A apetência de ‘pagar para usar’ está a crescer, em detrimento de ‘pagar para ter’. Por outro lado, conhecemos o nosso tecido empresarial, onde temos grande sucesso com as nossas ofertas de curta e média duração – Fit Rent. Ao longo dos anos, estes clientes manifestaram interesse em ter ofertas para períodos mais longos, mas com a mesma flexibilidade que têm nas ofertas de curta e média duração. O Europcar Longa Duração vem dar resposta a toda esta procura."

O que distingue o Europcar Longa Duração é ser uma oferta de renting até 36 meses, com a inclusão de todos os serviços – seguro, manutenção, pneus ilimitados, viatura de substituição ilimitada e gestão de combustível e Via Verde. "A oferta tem por base uma tipologia de veículos que representam 80% das necessidades dos nossos clientes de curta e média duração", acrescenta Nuno Barjona, destacando os principais factores deste serviço: viatura de espera para fazer face ao período entre a encomenda e a entrega da viatura nova; oferta de tarifa especial com valor próximo ao da viatura contratada; viatura de substituição ilimitada, por imobilização normal da viatura e de grupo idêntico ao contratado; centros de atendimento Europcar para receber os clientes que necessitam de serviços de manutenção, em Lisboa, Porto e Faro; flexibilidade na antecipação de contratos.

A duração mínima do "renting" é de "18 meses", para não colidir com a oferta de média duração – o Fit Rent. A duração máxima é de "36 meses", pois a Europcar entende que com a revolução que vai haver no automóvel, como são os casos do veículo autónomo, alteração de combustíveis, entre outros, não interessa ser mais extensível no tempo.

Flexibilidade máxima

Clientes particulares e empresas procuram este serviço. Mas, independentemente do cliente, o Europcar Longa Duração destina-se a quem quer flexibilidade máxima, dado que o tempo é cada vez mais um activo valioso e a vida quer-se sem complicações. "O ‘renting’ permite ter um orçamento estável nos custos mensais e ter sempre uma viatura nova e actualizada em design e tecnologia." Para o responsável existirão sempre "mais-valias face às outras formas de financiamento, pois temos mais controlo nos custos e eliminação de riscos na utilização das viaturas".

Questionado se a tendência das empresas é recorrer ao "renting", Nuno Barjona responde que "existe um aumento de interesse na oferta de ‘renting’ nas pequenas e médias empresas". Ter um veículo está a ser visto como "uma utilização desnecessária de capital, quando este pode ser utilizado no ‘core’ da empresa".

Quanto aos carros mais procurados, estes são "os económicos e os compactos". E a empresa lançou este mês a oferta para viaturas comerciais, estando a verificar "uma boa receptividade por parte dos clientes". "A nossa oferta para esta tipologia de viaturas é de 18 meses."

Sobre os desafios para o futuro da Europcar Portugal, "líder de mercado a nível nacional e um dos principais ‘players’ em termos europeus na área da mobilidade", vão passar por "dar cartas na vanguarda das tendências da mobilidade". Por outro lado, a Europcar, premiada em 2017 com a Escolha do Consumidor, está a iniciar "vários projectos de transformação que visam colocar cada vez mais o cliente no centro da atenção, procurando facilitar, proporcionar boas experiências e assim satisfazê-los e fidelizá-los ainda mais".