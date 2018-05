Soluções amigas do ambiente

LeasePlan assume compromisso em alcançar zero emissões

Diversas organizações possuem políticas e procedimentos de responsabilidade ambiental rigorosas que são transpostas para os relatórios de contas. Como se traduz essa preocupação na gestão de frotas destas empresas? "Traduz-se numa maior procura por soluções de mobilidade alternativas, mais amigas do ambiente, nomeadamente, motores eléctricos, híbridos e especialmente híbridos plug-in", responde Pedro Pessoa, director comercial da LeasePlan Portugal.

Como há um interesse crescente na mobilidade eléctrica a LeasePlan oferece, além dos aspectos relacionados com o veículo, "o carregador e um cartão a partir do qual o utilizador pode fazer os carregamentos, em casa ou na rede pública". A LeasePlan assumiu o compromisso em alcançar zero emissões na sua frota total em 2030 e vai assegurar a transição da própria frota dos colaboradores para "uma frota de veículos eléctricos até 2021".