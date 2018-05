Venda de ligeiros de passageiros aumenta

Comercializados 21.430 automóveis em Abril, um aumento de 13,8% face ao mesmo mês de 2017. No canal de rent-a-car, as aquisições de ligeiros de passageiros atingiram as 6.801 unidades.

Em Abril do corrente ano, foram comercializados 21.430 veículos automóveis ligeiros de passageiros, o que representa um aumento de 13,8% face ao mesmo mês de 2017, segundo elementos fornecidos pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

No canal de rent-a-car, as aquisições de ligeiros de passageiros atingiram as 6.801 unidades, explica a ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, em comunicado. No que respeita a veículos novos, o conjunto das empresas associadas da ARAC que se dedicam à actividade de aluguer de curta duração (veículos ligeiros de passageiros, comerciais ligeiros, pesados de mercadorias, todo-o-terreno e motociclos) adquiriu em Abril um total de 7.304 veículos face aos 7.186 adquiridos em período homólogo do ano anterior.

Na composição das aquisições referidas, prevalecem (à semelhança do mercado nacional de um modo geral) os segmentos A, B e C, os quais representam a maioria das aquisições efectuadas pelas empresas de rent-a-car.

O rent-a-car é igualmente, devido à forte aquisição de veículos novos, um sector decisivo para a modernização do parque automóvel nacional. Através da colocação após a utilização dos veículos no comércio, de um número significativo de veículos de ocasião chamados veículos seminovos, substituindo-se assim veículos antigos por veículos recentes e com motores mais eficientes e amigos do ambiente a preços mais convidativos para o público em geral.

O turismo é actualmente o maior mercado das empresas de rent-a-car, representando cerca de 60% do seu volume de negócios. A actividade de aluguer de viaturas em regime de curta duração constituiu uma importante componente da economia nacional, com especial destaque para o turismo.

A ARAC representa cerca de 96% das empresas de aluguer de curta duração a operar de forma legal em Portugal.