Desde a sua fundação, em 2005, que a Missão Continente trabalha junto das comunidades, com parceiros nacionais e locais, comunicando a sua atuação aos portugueses. Neste propósito de criar comunidades mais felizes e de contribuir para o seu desenvolvimento sustentável, o Continente sentiu que fazia todo o sentido os cidadãos poderem juntar-se a esta iniciativa em vez de apenas "assistir". Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente, explica que foi assim que nasceu a ideia base e o mote deste projeto: "Qualquer pessoa pode ser um Herói."

Qual é o desafio da iniciativa Heróis Missão Continente?

O desafio foi criar um movimento que envolvesse os cidadãos na experiência Missão Continente. Ao analisarmos diferentes movimentos sociais, surgiu um que nos chamou a atenção pelo seu formato: o movimento grassroots. Um movimento de base que encoraja os membros de uma comunidade a contribuir, assumindo responsabilidade e ação local de influência. É um modelo de mobilização de pessoas de acordo com a sua capacidade pessoal: cada um ajuda como pode.

Como funciona a plataforma?

O projeto materializa-se numa plataforma digital, no site da Missão Continente, em que são apresentadas missões. Qualquer pessoa se pode inscrever e ir cumprindo as ações propostas, acumulando achievements e crachás virtuais, subindo no ranking desta comunidade virtual de Heróis.

As missões estão relacionadas com os três eixos de atuação da Missão Continente: Alimentação, Pessoas e Planeta. Todos os desafios estão associados a iniciativas e boas práticas desenvolvidas pela Missão Continente. Cada participante poderá acompanhar as missões propostas, selecionar as que quer completar e assim tornar-se um verdadeiro Herói. Cozinhar refeições saudáveis para a família, ajudar vizinhos em situações mais vulneráveis, partilhar excedentes alimentares de modo a reduzir o desperdício, são alguns dos exemplos de missões a desempenhar.

Como podem os portugueses tornar-se Heróis?

Para participar basta aceder ao site da Missão Continente, entrar na secção Heróis, selecionar uma das missões disponíveis e será solicitada a inscrição no site. O processo de registo é muito simples, basta facultar nome e email, e, a partir desse momento, o utilizador pode entrar na plataforma quando quiser, completando a Missão selecionada (e/ou outras). A conclusão de cada Missão é feita através da submissão de fotografias ou vídeos que comprovem a execução das diversas ações sugeridas. À medida que completam os desafios, os Heróis vão conquistando crachás e a sua notoriedade vai aumentando, com visibilidade no ranking dos Heróis. Há também algumas surpresas e prémios previstos para os mais determinados que consigam terminar as Missões de grau de dificuldade mais elevado.

A ação arrancou este mês e para o lançamento deste novo projeto foram divulgados minidocumentários com histórias reais de colaboradores Sonae MC. Estas pessoas são também elas a representação de um Herói Missão Continente?

Aos nossos olhos, os colaboradores da Sonae MC já são verdadeiros heróis: multiplicam-se entre os seus compromissos familiares, o seu trabalho e são os primeiros a aderir e a apoiar as causas da Missão Continente. E sabemos que muitos já participam em projetos sociais ou contribuem de forma individual nas suas comunidades ou para a proteção do meio ambiente e quisemos dar-lhes o devido reconhecimento. Algumas das histórias destes nossos colaboradores estão disponíveis em missao.continente.pt, em formato de vídeo, que acreditamos ter o potencial para influenciar outros a seguir o exemplo.

A partilha destas histórias e de testemunhos reais dos colaboradores da Sonae MC é uma forma de mostrar que qualquer pessoa pode ser um Herói?

Precisamente. Os nossos colegas são o rosto visível dos muitos Heróis que a empresa tem "dentro de portas" e acreditamos que são a inspiração para descobrirmos muitos mais, sobretudo nesta fase de lançamento do projeto "Heróis Missão Continente". Ao partilharmos as histórias dos nossos Heróis, vamos inspirar outras pessoas a participar de uma forma mais ativa nas suas comunidades e na proteção do planeta.

Numa altura em que decorre a cimeira do clima, tendo em conta que este projeto é inspirado no movimento grassroots, é cada vez mais importante e relevante trazer "para cima da mesa" estas questões de adotar hábitos mais sustentáveis com impacto positivo na vida, nas comunidades e no planeta?

O projeto quer efetivamente mobilizar as pessoas a adotar melhores hábitos, atuar na sua comunidade e gerar mais participações entre os membros de cada freguesia, vila, bairro, etc., até, idealmente, alcançarmos um movimento mais abrangente e, portanto, uma sociedade mais solidária, preocupada e sustentável. A Missão Continente trabalha neste sentido há vários anos, mas é sem dúvida um tema que se tem tornado mais premente – nas agendas pública, mediática, política, etc. – nos últimos tempos e se pudermos contribuir para o debate e desenvolvimento de condições favoráveis a esta evolução, tanto melhor.

Esta é uma ação da Missão Continente entre muitas que têm sido lançadas e realizadas com diferentes objetivos. Esta é uma componente importante para o grupo? Faz parte da cultura corporativa?

Cada colaborador cumpre um papel essencial na Missão Continente porque são os principais embaixadores do nosso projeto – de todo o projeto Missão Continente, não apenas nesta iniciativa dos Heróis. A Missão Continente somos todos nós, todos os dias. Ajudando positivamente a transformar o dia a dia das comunidades, sensibilizando e mobilizando para fazer as melhores escolhas, estando junto dos que mais precisam nos momentos difíceis e respeitando a alimentação, as pessoas e o planeta.

Por exemplo, combatemos o desperdício alimentar todos os dias em conjunto. Os colegas das mais de 300 lojas Continente de norte a sul do território continental e arquipélagos recolhem diariamente os excedentes alimentares para entregar as instituições de solidariedade social e apoio a animais, ajudando aqueles que se encontram em situação vulnerável. Mas também os colaboradores dos entrepostos e lojas beneficiam deste combate ao desperdício, já que parte dos excedentes é disponibilizada nas áreas sociais para consumo durante o horário laboral. Assim, evitamos o desperdício de alimentos em boas condições para consumo, permitindo ainda a poupança de custos aos nossos colaboradores.

Desta forma, só em 2020, a Missão Continente distribuiu um total de 13,8 milhões de euros em excedentes a 1.170 entidades instituições espalhadas pelo país.

As doações diárias a instituições decorrem há mais de 27 anos, durante todo o ano, todos os dias.

Outro exemplo é o da Escola Missão Continente…

Sim, já iniciou a sua 6ª edição. Uma das atividades anuais que proporcionamos às turmas participantes é a organização de uma aula diferente, dedicada a conteúdos sobre alimentação saudável e consumo consciente, ministrada por um colaborador da Sonae MC (que recebe uma formação de preparação). Todos os anos convidamos os nossos colegas da Sonae MC a juntarem-se como embaixadores da Escola Missão Continente, ministrando estas aulas diferentes e tão divertidas, por escolas de todo o país.

E o programa Escola Missão Continente é exemplo não só do nosso compromisso em impactar a sociedade de forma positiva envolvendo os colaboradores da Sonae MC, mas também da importância que atribuímos à medição dos resultados – queremos garantir que o nosso trabalho tem resultados efetivos. Por isso, convidámos o Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde (CEIDSS) a juntar-se ao programa, e a avaliar o impacto deste programa educativo para uma alimentação saudável, em 44 escolas do 1º CEB, durante quatro anos consecutivos (2021-2025). É o primeiro estudo num programa de nutrição e saúde comunitária, com esta dimensão, em Portugal.

O estudo científico de medição de impacto acompanhará crianças do 1º ciclo do Ensino Básico (CEB), inscritas no programa, abordando a temática geral "Dieta Mediterrânica - uma opção saudável, sustentável e consciente", em que a cada ano se aplicará um programa específico com conteúdos integrados, ajustados às idades das crianças. Todas as turmas inscritas no programa vão abordar quatro temas ao longo dos quatro anos de acompanhamento.

Desde a 1ª edição do programa (2016), já foram impactados cerca de 110 mil alunos, de mais de mil escolas, envolvendo mais de 6 mil professores, de todo o país.

Quais são as áreas de ação da Missão Continente?

A Missão Continente representa as iniciativas de responsabilidade social do Continente, como o Apoio à Comunidade, o Desenvolvimento Inclusivo e a Cidadania Ambiental, querendo assim contribuir para um futuro mais sustentável criando impacto positivo nas comunidades onde estamos inseridos. Os seus eixos de atuação são: Alimentação, Pessoas e Planeta.

Quais são os próximos passos?

A Missão Continente está sempre preparada para estar ao lado de quem mais precisa. Estamos empenhados em continuar a criar valor social nas comunidades onde nos inserimos, sabemos da nossa responsabilidade enquanto marca que está presente na vida de todos os portugueses, e por isso não nos distanciaremos do nosso propósito e da ambição de gerar e ajudar a criar impacto positivo na sociedade, em prol de um futuro cada vez mais sustentável.