Ações de formação da ANECRA são um sucesso

A promover a formação profissional na área automóvel há quase 40 anos, a ANECRA – Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel tem neste momento uma oferta composta por quatro ações de formação distintas direcionadas para este setor: Elétricos; Veículos Híbridos; Veículos Elétricos; e Híbridos e Intervenção Segura em Veículos Elétricos e Híbridos. Os dois primeiros cursos tiveram início em 2016 e têm decorrido da melhor forma. No caso concreto das viaturas elétricas já foram realizadas nos últimos quatro anos cerca de 40 ações de formação, com uma participação de quase 500 formandos.

Roberto Gaspar, secretário-geral da ANECRA, explica que a base do sucesso da grande maioria das ações de formação promovidas pela sua associação assenta no "trabalho de auscultação do mercado". "E das necessidades específicas dos nossos associados", acrescenta. Ou seja: a procura existe ainda antes de a ANECRA "lançar o programa, o que significa ‘per se’ uma garantia de adesão e de sucesso".

Pós-venda tem de saber dar resposta a este processo

Questionado se é fundamental para as oficinas do futuro terem profissionais que saibam reparar veículos elétricos e híbridos, o secretário-geral da ANECRA responde que este é um processo incontornável. "Cada vez mais os operadores de pós-venda têm de ter capacidade instalada, em particular meios tecnológicos, recursos e meios humanos, para dar resposta a este processo. E falo concretamente do crescimento exponencial de viaturas elétricas e híbridas que é esperado nos próximos anos."

Roberto Gaspar prevê que no futuro próximo haverá muitos desafios para os operadores do setor e um dos mais importantes é a "gradual mudança do paradigma das viaturas de combustão para os elétricos e híbridos". "O pós-venda será seguramente um dos setores que mais e melhor terá de se preparar para enfrentar este processo."

Roberto Gaspar realça que a ANECRA tem neste e em outros desafios um papel absolutamente determinante, enquanto associação. "Nos últimos anos temos trabalhado para a vários níveis dar a informação, a formação e as ferramentas e os meios para que os nossos associados sejam mais capazes de responder a estes desafios. Estas ações de formação são um excelente exemplo disso mesmo."