Power Dot instala de forma gratuita carregadores para veículos elétricos

A Power Dot, uma start-up 100% portuguesa e 100% sustentável, está à procura de parceiros de negócio, donos de parques de estacionamento, para fazer crescer o parque de carregadores elétricos em Portugal. Para isso, a empresa assume os custos totais do equipamento, da sua instalação e a gestão da operação e ainda partilha as receitas obtidas com os donos dos parques. Em contrapartida, estes apenas têm de ceder o espaço.

Com apenas um ano de atividade, a Power Dot inicia o ano de 2020 com 90 pontos de carregamento localizados em 13 distritos, de norte a sul do país. O objetivo para este ano é continuar a conquistar mais parques de estacionamento, de modo a conseguir estar onde estão os seus clientes, para que estes possam carregar o seu veículo sem que tenham de fazer desvios ou paragens forçadas. Daí a aposta na criação de parcerias com os proprietários de parques de estacionamento, maioritariamente localizados em centros comerciais, centros empresariais, escritórios, hospitais, centros de saúde, ginásios ou restaurantes, quer sejam parques interiores ou exteriores.

Mas como funciona?

Os potenciais parceiros devem entrar em contacto com a Power Dot através do site www.powerdot.pt e fazer o pedido para a instalação.

Em 48 horas, a Power Dot compromete-se a responder ao pedido e a agendar uma visita técnica ao local para levantamento dos requisitos técnicos para a instalação dos carregadores.

Após este processo são instalados os carregadores com as características previamente definidas.

Por último, a Power Dot garante o bom funcionamento dos postos e assume todos os custos de manutenção. E ainda partilha parte da receita gerada com os parceiros.

Apesar de Portugal ser um dos países da Europa com maior percentagem de carros elétricos, e as vendas destes veículos terem aumentado 69% em 2019, o parque de carregadores não acompanha este crescimento. Um estudo recente da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente refere que o país precisa de 40 mil postos de carregamento até 2030, quando atualmente conta apenas com cerca de mil.

A Power Dot nasceu precisamente para dar resposta a esta crescente necessidade e para dinamizar a mobilidade elétrica em Portugal. Para isso, foi desenvolvido este modelo de negócio inovador que é também o maior fator de diferenciação desta start-up e o segredo para o rápido crescimento.

No primeiro ano de atividade, a eletricidade consumida nos carregadores Power Dot permitiu aos condutores realizarem mais de um milhão de quilómetros, o equivalente a duas viagens e meia Terra-Lua e poupar mais de 150 toneladas de CO2.

Durante o ano de 2019, a Power Dot estabeleceu ainda uma parceria com a Uber, criando espaços desenvolvidos de raiz a pensar nos motoristas e nas suas necessidades especiais enquanto frota. Para 2020, o objetivo é desenvolver mais parcerias à semelhança desta, adaptando as soluções existentes às necessidades específicas de cada parceiro.

A Power Dot quer fazer parte da mudança ativa, desenvolvendo soluções de carregamentos para veículos elétricos para particulares e frotas, e adaptando a sua oferta às necessidades de cada utilizador. Para isso, disponibiliza carregadores de diferentes potências, desde 3,7Kw a 50Kw.