Quatro anos repletos de atividades

Com quatro anos completados no passado mês de dezembro, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) é uma das referências no setor da mobilidade elétrica em Portugal. Promove eventos, participa em palestras, faz levantamentos das principais dificuldades da mobilidade elétrica em Portugal, e muito mais. Falámos com o presidente do conselho diretivo desta associação, Henrique Sánchez.





Que balanço faz de quatro anos de atividade da UVE?

Balanço muito positivo! Participámos em centenas de eventos, conferências, palestras, ações de formação e organizámos dezenas de eventos, entre Encontros Nacionais (ENVE) e Encontros Regionais (ERVE). Reunimo-nos com todas as entidades relacionadas com a mobilidade elétrica, desde os CEME, OPC, ERSE, ENSE, MOBI.E, CEiiA, Flow, Electromaps, Miio, AUVE (espanhola), Abravei (brasileira), EDP Distribuição, construtores automóveis, fabricantes de sistemas de carregamento para VE, e não só. Atingimos os 500 associados. Temos mais de 9.350 seguidores no Facebook. Inaugurámos a sede em Lisboa e contratámos o primeiro funcionário da UVE. Tudo foi possível com o apoio dos nossos associados e dos utilizadores de VE em geral. Fomos galardoados com o certificado, o selo Mobi+.

Dê-me alguns exemplos de iniciativas levadas a cabo pela UVE para promover a mobilidade elétrica?

O evento-estrela organizado pela UVE é o Encontro Nacional de Veículos Elétricos que este ano se realizará em Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da Capital Verde Europeia, na Praça do Império, em Belém, a 25 e 26 de julho. A UVE realizou dois raids elétricos a Marraquexe para apoiar o piloto português da Fórmula E, António Félix da Costa. Participou na reunião internacional que juntou associações de utilizadores de VE da Europa, em Lyon. Participou com dez equipas no Portugal Eco Rally, em Oeiras e na Taça Novas Energias no Norte do país. Esteve no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, no Porto, no ECAR Show, em Lisboa, no Portugal Mobi Summit, no júri dos Global Mobi Awards, visitou as fábricas da Magnum Cap, em Aveiro, e da Efacec, na Maia, e não só.

Como vai ser a vossa agenda para este ano?

A UVE vai apresentar o relatório final do grupo de trabalho CEiiA/UVE que fez um levantamento exaustivo das principais dificuldades da mobilidade elétrica em Portugal. Dar-se-á o início das Tertúlias Elétricas para debate de ideias. E voltará a participar no Portugal Eco Rally e na Taça Novas Energias e a ser jurado dos Global Mobi Awards. Fará apresentações em empresas, escolas… e fará testes de carregadores solicitados por diversos OPC.