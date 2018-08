CELPA quer valorizar trabalhos das escolas

Candidaturas escolares podem ser entregues até ao final do ano

Ao contrário das outras três categorias, a categoria Escola e Floresta tem um prazo mais alargado de candidaturas. Assim, enquanto que nas restantes áreas as candidaturas têm de ser apresentadas até 31 de outubro, no caso das escolas, atendendo ao calendário escolar, as mesmas podem ser entregues até ao final do ano."Trata-se de um grande desafio que lançamos a toda a comunidade escolar, em particular a professores e alunos, esperando que respondam positivamente e enviem trabalhos inovadores, dando conta do muito que se faz nas escolas em prol da floresta", disse Carlos Amaral Vieira. O prémio é de cinco mil euros.

Professor de Física e Química na Escola Secundária Júlio Martins, em Chaves, Jorge Teixeira é o responsável pelo clube da floresta daquele estabelecimento de ensino. No ‘Live Lab’ do Porto louvou o facto de a CELPA ter criado, na edição deste ano, um prémio dedicado às escolas. "Este prémio é muito importante, porque valoriza o trabalho dos professores e dos alunos nesta área, que é mais profícuo do que aquilo que muitas vezes se julga", disse o docente, acrescentando que "a sensibilização dos alunos para esta área é absolutamente fundamental". Para além da questão da prevenção dos incêndios, Jorge Teixeira afirmou que é também muito importante "explicar aos alunos que limpar a floresta não quer dizer rapar tudo, porque ao rapar estraga-se muita coisa".

• 1,3 milhões de alunos nas escolas nacionais

Do pré-escolar ao secundário, Portugal conta com cerca de um milhão e 300 mil estudantes. E na maioria das quase dez mil escolas há clubes de floresta.





• Burocracia dificulta trabalho nas escolas

"Para comprar uma dúzia de ovos, pediram três orçamentos". O exemplo terá algum exagero, mas a verdade é que a burocracia dificulta a realização das atividades.