Oeiras Valley: empresas, ciência e tecnologia

Está aberto um novo ciclo do desenvolvimento económico e social do município de Oeiras. O projeto Oeiras Valley tem como ambição criar um ecossistema único para os negócios, a ciência e a tecnologia.

Trata-se de um programa ambicioso e que quer ser a montra do que melhor se faz na inovação em Portugal. Para isso, o município de Oeiras vai apostar fortemente na captação de empresas tecnológicas, inovadoras e criativas.

Recorde-se que Oeiras é já o segundo município a nível nacional com maior volume de negócios das empresas não financeiras, concentrando um elevado número de empresas TIC. Empresas como a Cisco, a HP, a Google, a Outsytems, a PHC, a MSD, a Pfizer, e a Novartis estão já instaladas em Oeiras e são exemplos da especialização produtiva do concelho.

Com a estratégia Oeiras Valley, o objetivo passa por captar mais investimento para o município e colocar Oeiras no radar internacional da inovação e dos negócios.







Oeiras tem bons motivos para investir

1. Capital humano qualificado/talento

Oeiras tem uma elevada concentração de capital humano qualificado, verificando-se uma percentagem média de população residente com formação superior muito acima da média nacional e da Área Metropolitana de Lisboa.





2. Infraestruturas de escritórios e parques empresariais

O município tem um vasto conjunto de parques empresariais, com condições propícias para acolher as empresas e permitir o desenvolvimento da sua atividade. Exemplos: Taguspark; Arquiparque; Lagoas Park e Quinta da Fonte.



3. Centros de investigação

O concelho funciona já como um verdadeiro hub de investigação e desenvolvimento, acolhendo diversos centros de investigação.



4. Proximidade ao aeroporto de Lisboa

O município goza de uma localização privilegiada, devido à sua proximidade a Lisboa.



5. Mix único de empresas globais, networks, I&D, e universidades

Oeiras é um concelho vivo, onde as instituições de ensino, de investigação e o tecido empresarial estão interligados.



6. Qualidade de vida

O concelho tem apostado na requalificação do espaço público para continuar a ser líder na qualidade de vida: mais ciclovias, mais transportes dentro do concelho e mais espaços verdes.