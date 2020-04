As 100 mais fortes

A OnStrategy elaborou um estudo sobre as 100 Marcas Mais Fortes no nosso país. Trata-se de um trabalho que expõe uma análise multidimensional desenvolvida em conformidade com a certificação da norma ISO 20671 (análise e avaliação da estratégia e atuação das marcas), que consolida indicadores das marcas registados durante um ano, contemplando a relação com os diferentes públicos-alvo, a reputação, a qualidade de presença no mercado, os colaboradores e a saúde financeira. Cada dimensão tem um peso que difere entre indústrias.

Explique-se que a OnStrategy é uma consultora multidisciplinar centrada na criação e otimização do valor financeiro dos clientes e parceiros e está focada na quantificação e maximização do valor dos ativos tangíveis e intangíveis, resultado de metodologias robustas e internacionais.

A OnStrategy faz parte do grupo restrito de consultoras certificadas a nível mundial pela ISO 10668 e a ISO 20671, requisitos para avaliação de força e valor financeiro da marca.





Pandemia afetará todos

Atendendo ao momento delicado que se vive, questionámos o partner e CEO da OnStrategy de que forma a pandemia de covid-19 afetará a força e a reputação destas marcas e da indústria em Portugal. Pedro Tavares ressalva que são conceitos diferentes. E diz que afetará as marcas de forma transversal, pois há "setores mais expostos aos impactos que daqui decorrem". São os casos do turismo e lazer, linhas aéreas e náuticas, automóvel, engenharia e construção, imobiliário, petróleo e serviços financeiros.

No que toca aos estudos implementados pela OnStrategy neste período, destaca na reputação das marcas que "as que não conseguiram ser relevantes neste momento hipotecaram a admiração e potencialmente a confiança dos seus stakeholders". E prossegue: "As que não repensaram e atuaram em dimensões de serviço, de cidadania e de inovação serão também afetadas na liderança, governo e ética."

Já no que concerne à força das marcas, a saúde financeira será "danificada". "Mas acresce a outra dimensão em que já antes da pandemia traduzia a maior exposição da força das marcas: Qualidade de Presença no Mercado, com particular incidência em atributos como a distribuição geográfica e a sua qualidade, e a eficiência dos touchpoints de comunicação - também aqui surgem grandes alterações na relevância e credibilidade dos diferentes meios de comunicação.