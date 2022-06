OnStrategy: a EDP é a marca portuguesa que mais vale no país

Marcas portuguesas mais valiosas 2022

ISO10668/ ISO20671

Metodologia Royalty Relief, modelo reconhecido e certificado em conformidade com as normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força de marca) e ISO10668 (avaliação financeira de marca): determinação de estimativas de vendas e prestação de serviços (receitas futuras num período explicito de cinco anos com base em tendências históricas das receitas, estimativas de crescimento de mercado, forças competitivas e projeções de analistas), determinação do índice de força de marca (relação Emocional com os stakeholders, reputação, experiência, presença e atividade no mercado, força da equipa e saúde financeira), determinação da taxa de royalty (revisão de acordos de licenciamento comparáveis, análise de margens e fontes de valor nas diferentes indústrias, definição do intervalo médio da taxa de royalty para o setor de atividade), determinação da taxa de desconto (taxa de desconto para calcular o valor atual líquido dos ganhos futuros associados à marca, contabilizando o valor temporal e o risco associado), e determinação do valor económico da marca (valor atual líquido dos royalties após imposto).