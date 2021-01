Estudo revela as marcas mais relevantes e reputadas em 2021

O Global RepScore é desenvolvido de forma contínua ao longo do ano e em conformidade com a certificação das normas ISO 20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO 10668 (avaliação financeira), avaliando os atributos associados à uma escala de 100 pontos.



Na edião deste ano o estudo destaca duas marcas: a Nestlé como a marca com melhor índice de reputação e relação emocional com 84,7 pontos e a Zoom como a marca que registou o maior crescimento deste índice em comparação com o período pré pandemia com 76,8 pontos (+16,4 pontos).



Setorialmente, foram selecionadas mais de 40 indústrias, e as marcas que registam o melhor índice de reputação e relação emocional e o maior crescimento deste índice são: notoriedade, admiração, relevância, confiança, preferência e recomendação.



Pedro Tavares, partner e CEO da OnStrategy refere que "ao analisarmos os resultados deste índice em conformidade com as normas ISO 20671 e ISO 10668, que consolida os atributos de admiração, relevância, confiança, preferência e recomendação das marcas junto dos cidadãos em Portugal, verificamos que o ano de 2020 colocou à prova a relevância das marcas e forma como estas conseguiram adaptar-se a uma nova realidade de se relacionarem com os seus públicos".



Neste estudo, as marcas mais fortes acabaram por tirar proveito dos seus alicerces e foram as mais resilientes conseguindo ganhos significativos que resultam na evidência de as marcas de excelência (com mais de 80 pontos) terem aumentado de um ano para o outro (17 em 2020 e 7 em 2019. "A história mostra que em todos os momentos de grandes crises foram as marcas mais fortes que triunfaram", diz Pedro Tavares.



O mesmo responsável adianta ainda que no cenário de pandemia que vivemos "não é estranho que os setores que mais ganharam, até pelo seu poder de resposta sobretudo ao nível dos serviços, sejam Saúde e Bem Estar, Retalho Alimentar, Tecnologia, Energia e Banca".

O RepScore

A OnStrategy é a consultora que assina o Global RepScore, e que avalia, desde 2009, o posicionamento e os níveis emocional e racional de reputação associados a mais de 2.000 marcas em Portugal.



Este trabalho é elaborado tendo por base um trabalho de campo que decorre em contínuo durante as 52 semanas do ano junto de mais de 40.000 cidadãos online e mais de 10.000 cidadãos presencialmente ou por telefone, sendo os mesmos representativos da sociedade Portuguesa no que respeita à distribuição geográfica, género, idade e grau de formação.



Esta metodologia assenta numa abordagem qualitativa no que se refere ao posicionamento da marca, identificando e explorando todos os valores e atributos referidos espontaneamente, e uma abordagem quantitativa para a reputação de marca, indicando e explorando de uma forma induzida a notoriedade, a reputação emocional (admiração, relevância, confiança, preferência, recomendação), a reputação racional (produtos e serviços, inovação e diferenciação, ambiente de trabalho e bem estar, cidadania e responsabilidade social, governo e ética, liderança e visão, performance de negócio e financeira) e os comportamentos consequentes à perceção reputacional.