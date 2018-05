IAPMEI e INDEG-ISCTE assinam protocolo de cooperação

IAPMEI e INDEG-ISCTE assinaram um protocolo de cooperação para a implementação de três programas de formação específicos para PME. Miguel Sá Pinto, vogal do Conselho do IAPMEI, diz que o objectivo é "proporcionar aos empresários portugueses o desenvolvimento de competências e o acesso a ferramentas para a gestão sustentada dos seus negócios". Estes três programas de formação "serão destinados a PME e centrar-se-ão na Gestão para Empresários, Aceleração do Crescimento e Temáticas em Gestão".

Marcio Amaral, membro da Comissão Executiva e director-geral de programas do INDEG-ISCTE, explica que esta parceria tem o objectivo de "promover a competitividade da economia portuguesa e a capacitação das PME e dos seus executivos através da formação avançada e de investigação aplicada em gestão".

Como vão ser os três programas de formação e quem se dirigem:

• O Programa de Gestão para Empresários (PGE) destina-se aos Empresários das PME e visam a actualização de conhecimentos centrais em gestão e o intercâmbio de experiências. O programa aborda questões chave no desenvolvimento dos negócios das PME, tais como definir uma estratégia para vencer a concorrência, aumentar as vendas, obter crédito e gerir a tesouraria para suportar o crescimento, entre outras.

• O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é dirigido a Gestores das PME Líder e PME Excelência e tem como objectivo acelerar o crescimento e melhorar a competitividade através do desenvolvimento de um projecto de crescimento aplicado a cada empresa. Após o programa, as empresas vão poder contar com uma tutoria personalizada para apoio à implementação do projecto de crescimento.

• Os Programas Temáticos em Gestão (PTG) visam desenvolver as competências necessárias para fazer face a questões concretas que estejam a afectar o desenvolvimento do negócio. Dirigidos a gestores de PME, cada PTG vai abordar temáticas específicas como Gestão de Tesouraria, Gestão de Vendas, Marketing Digital, Operações/Logística, entre outras.