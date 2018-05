InnoEnnergy: um apoio importante às PME

Em Portugal desde 2012, a InnoEnergy é uma empresa europeia criada em 2010 com o apoio do European Institute of Innovation and Technology (EIT), que tem como missão ser o motor europeu da inovação para um futuro energético sustentável. A empresa atua no mercado nacional em projectos de inovação, educação e criação de novos negócios, contando com uma rede de mais de 200 parceiros, entre eles os portugueses EDP, Galp e Instituto Superior Técnico (IST).

A InnoEnergy reúne academia e indústria, recém-licenciados e empregadores, investigadores e empresas, empreendedores e mercados. Andreia Fernandes, Portugal country manager da InnoEnergy, conta que nos últimos seis anos, a InnoEnergy tem vindo a construir e gerir um ecossistema baseado na confiança com mais de 400 players de toda a cadeia de valor na indústria da energia, provenientes de 18 países. "O nosso objectivo é ser o ecossistema de confiança a recorrer para os inovadores na Europa, assim como uma one-stop-shop para parceiros estratégicos capaz de criar e gerir um portefólio diverso de produtos inovadores e serviços", explica Andreia Fernandes.

Questionada sobre de que maneira a InnoEnnergy auxilia as PME portuguesas, a interlocutora responde de duas formas: "através do serviço de criação de novos negócios Boostway e das rondas de investimento para projectos de inovação".

A responsável refere que o programa Boostway está "direccionado para start-ups" com presença consolidada no mercado, que podem ser consideradas PME, e que procuram fortalecer e fazer crescer o seu negócio. A Eneida, Vertequip, ProDrone e BeOn Energy são as empresas apoiadas no âmbito do Boostway em Portugal, diz. "No dia 24 de maio, a InnoEnergy abrirá uma nova convocatória para start-ups e PME na área da energia sustentável que procuram um novo parceiro estratégico que ofereça não só financiamento, mas também apoio na área tecnológica, gestão e recursos humanos, entre outros".

No que diz respeito aos projectos de inovação, a InnoEnergy apoia "consórcios constituídos por PME, empresas e centros de investigação e ajuda-os a encurtar a ‘viagem’ do laboratório ao lançamento, investindo e apoiando o desenvolvimento de produtos, serviços ou soluções". Além do financiamento, a empresa dá ao consórcio "acesso a um conjunto de competências complementares e recursos, conectando-os a mercados e oportunidades comerciais na Europa".

Ultrapassar barreiras

Através do Boostway, a InnoEnergy consegue fazer com que as PME ultrapassem as barreiras existentes na entrada dos seus produtos no mercado. Com este programa, as empresas terão acesso a "investimento, ligação a outros investidores locais e globais, acesso a uma rede de mentores, parceiros e potenciais clientes, acesso directo a recursos humanos altamente qualificados pelos programas de mestrado e doutoramento da InnoEnergy, assim como a eventos internacionais na área da energia e do investimento". Através deste apoio, as empresas têm a possibilidade de aumentar as suas vendas internacionais e industrializar as suas actividades globalmente.

Andreia Fernandes prossegue, informando que a InnoEnergy organiza ainda uma conferência internacional - o The Business Booster - evento anual que junta investidores e empresas apoiadas. Os presentes ficam a "conhecer de perto o portfólio da InnoEnergy", assim como as "últimas novidades na área da energia sustentável", minimizando o risco ao contactar com projectos e start-ups que passaram pelo exigente processo de selecção da InnoEnergy.

Através dos projectos de inovação, continua Andreia Fernandes, a InnoEnergy apoia consórcios constituídos por PME, empresas e centros de investigação na criação de tecnologias, diminuindo o tempo de chegada ao mercado de um produto ou serviço.