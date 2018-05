PME inovadoras possuem melhor desempenho

Um estudo elaborado pela COTEC Portugal, em parceria com a Deloitte, concluiu que as PME portuguesas mais inovadoras possuem uma performance económico-financeira superior à das restantes PME. Segundo o estudo "Destino: Crescimento e Inovação", o qual analisou mais de 200 empresas, as PME mais inovadoras partilham quatro características-chave. A saber: têm uma estratégia de inovação clara, sustentada e agregadora; configuram a organização, permitindo que esta inove recorrentemente; definem processos para operacionalizar a estratégia; e, desenvolvem actividades transversais para potenciar a inovação.

O estudo conclui também que existe um vazio na transição de média para grande empresa. Existem apenas 127 "mid-caps", ou seja, empresas com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 milhões de euros. A disparidade entre os incentivos disponibilizados a PME e "mid-caps" e a grandes empresas pode ser o motivo.

Para resolver este problema, a COTEC Portugal e a Deloitte identificaram um conjunto de medidas que respondem a três desafios principais: competir e inovar em escala - conectar as empresas; desenvolver competências de inovação - capacitar as pessoas; e, identificar fontes de financiamento alternativas - captar financiamento, diversificando as fontes através do aumento da abrangência do acesso a fundos comunitários.