Digital Grand Awards dá prémios especiais

As chamadas Categorias Especiais ou Digital Grand Awards contemplaram, este ano, dois prémios distintos, para além do Best Digital Leader; falamos da Best Digital Sustainability Initiative e ainda do Best Digital Transformation Project.





No caso da Best Digital Sustainability Initiative, trata-se de uma iniciativa de transformação digital que teve elevado impacto na sustentabilidade, área tão presente hoje em dia nas mais diversas discussões. Numa altura em que se procuram soluções mais verdes e amigas do ambiente, de forma transversal em todos os setores de atividade, a Energia Unida, Greenvolt Comunidades, foi a iniciativa premiada pelo painel de jurados do Portugal Digital Awards 2022.





A Greenvolt Comunidades "é líder de mercado, nacional e internacional, na implementação de comunidades de energia", conforme explica a companhia. Trabalha em áreas como o autoconsumo coletivo, contando com mais de 40 projetos de norte a sul do país, correspondendo a cerca de 22 MWp. Na realidade, as comunidades da Energia Unida permitem aos seus consumidores de eletricidade reduzir custos com energia renovável trazendo benefícios através da simplicidade de "turn-key", incluindo o processo administrativo, comercial, gestão e O&M.





José Queiróz de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades, explica que este projeto "visa endereçar um dos grandes desafios da nossa comunidade que é não deixar ninguém pelo caminho neste campo da energia, assegurando energia limpa, mais barata e para todos". Estas três componentes estão associadas à sustentabilidade económica, social e ambiental. Nesse domínio, a Greenvolt Comunidades diz acreditar que "é possível dar um contributo muito significativo" sendo que a ideia passa por "produzir e consumir energia localmente, utilizando os espaços disponíveis nos centros urbanos e rurais". A plataforma da Greenvolt Comunidades foi criada em equipa e "está na base da nossa empresa e o seu sucesso é resultado do reconhecimento daquilo que fizemos em menos de um ano, o que nos deixa muito orgulhosos e confiantes para continuar a crescer em Portugal e fora de Portugal", diz ainda José Queiróz.





O CEO explica que "este prémio ajuda na satisfação da equipa de trabalho, algo que é fundamental para o sucesso e para alcançar resultados" acrescentando ainda que "não estava a contar ganhar este prémio e fomos surpreendidos pela positiva".





Já Selwin Wever, diretor de operações e plataformas da Greenvolt Comunidades, refere que "o ser humano encontra soluções que passam muito por partilhar aquilo que é positivo no mundo e o digital trouxe uma nova forma de resolver problemas; nós na Greenvolt Comunidades temos noção da força daquilo que estamos a fazer". Ainda assim, a empresa está "muito agradecida pelo prémio, mas, principalmente, pela confiança renovada para liderar esta transição".

Empresários, Contabilistas e Bancos integrados num serviço único

Já o Best Digital Transformation Project, ou seja, o projeto de Transformação Digital com maior impacto, trouxe de novo a palco uma equipa que tinha já alcançado outras duas distinções: o iziBizi, do Millennium bcp. Trata-se do primeiro programa de faturação com conta bancária que funde o software de faturação e gestão Cloudware Business. Desta forma, e através de um programa de gestão atualizado, o empresário pode aceder em tempo real aos movimentos das suas contas, registar gastos, simplificar os pagamentos a fornecedores e colaboradores, acelerar recebimentos de fornecedores e ainda o processamento de salários.





A propósito deste prémio, António Fery Antunes, diretor coordenador da Banca Directa de Empresas do Millenium bcp, destaca que "pelo brilho nos olhos que tínhamos visto nas sessões de trabalho que fizemos com empresários e contabilistas, sabíamos que contávamos com uma candidatura forte para o Best Banking Project, mas ganhar o Best Digital Transformation Project em Portugal num concurso que juntou cerca de 300 candidaturas de projetos de transformação digital com tantos bons exemplos em vários setores de atividade é um orgulho muito grande para toda a equipa". Ao mesmo tempo este é também "um prémio para todos os colaboradores do Millennium e da Cloudware que conseguiram superar os vários obstáculos que foram encontrando, sem comprometer o que os empresários e os contabilistas efetivamente precisam para melhorarem várias atividades do seu dia a dia."