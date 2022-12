Portugal Digital Awards já tem vencedores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já foram anunciados os vencedores dos Portugal Digital Awards deste ano, uma iniciativa conjunta da Axians e IDC, que vai já na sua sétima edição. Ano após ano, os Digital Awards têm vindo a reconhecer e premiar a excelência das organizações e das suas equipas que conduzem à transformação digital dos seus negócios.

A edição deste ano contou com cerca de 300 candidaturas recebidas e com um total de 42 projetos finalistas que foram certificados e analisados por um painel de 17 jurados e oito observadores.

Contando já sete anos de evento, os projetos apresentados a concurso têm vindo a evoluir a olhos vistos, conforme faz questão de recordar Gabriel Coimbra, group vice president e country manager da IDC Portugal: "É fantástico ver a evolução das mais de 1.500 candidaturas recebidas nestes sete anos de Portugal Digital Awards. Projetos cada vez mais sofisticados, com recurso a tecnologias disruptivas que têm vindo a transformar a forma como as organizações operam, trabalham, se relacionam com clientes e consumidores, até na forma como desenvolvem novos produtos e serviços cada vez mais conectados."

Já Carmo Palma, managing director na Axians Portugal, refere que "é muito gratificante conhecer os vários projetos de transformação digital que estão a ser concretizados em Portugal" e, ao mesmo tempo, "é um desafio para o júri eleger os vencedores, pelo mérito que todos os projetos finalistas apresentam".

Esta responsável refere que "há projetos que se destacam mais pelo carácter inovador que trazem, como, por exemplo, a utilização de drones para realizar determinadas tarefas, conseguindo assim ganhos de produtividade e diminuição de risco para as pessoas responsáveis por esses processos". Por outro lado, "há projetos que se destacam pelo enorme impacto positivo que trazem aos cidadãos, ou aos clientes finais, ou aos colaboradores".

Assim sendo, "esta iniciativa é muito relevante na área porque reconhece e divulga a transformação digital que se está a realizar em Portugal", diz ainda Carmo Palma, que reforça: "O principal objetivo da Axians é, através desta iniciativa, destacar as organizações, os líderes e as equipas que estão no caminho certo da diferenciação."

Equipas cheias de coragem

Através de uma mensagem gravada, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, deu também os parabéns aos finalistas da iniciativa dos Portugal Digital Awards e aproveitou para lembrar que "por detrás de cada projeto inovador está uma equipa de sucesso, que se encheu de coragem para percorrer o caminho da inovação". Um caminho que o autarca considera "exigir método, tenacidade e dedicação e no qual apenas os melhores entre os melhores conseguem vencer".

Nesse sentido, os finalistas desta edição contam com organizações "entre as mais inovadoras do país e são uma força inovadora de progresso e crescimento assinalável".

Carlos Moedas acredita que a transformação digital em Portugal "entrou numa nova fase, já que nunca tivemos tanto talento e tão bem preparado" o que também explica o facto de "as empresas de todo o mundo escolherem o nosso país, e Lisboa, para se instalarem e crescerem". O autarca da capital recorda que a cidade "tem sido o epicentro dessa transformação" sendo que este ano ficou bem visível "que somos uma das melhores cidades para receber empresas de todo o mundo que querem ficar, inovar e crescer". Nesse sentido, só em 2022, "com a nova Fábrica de Unicórnios, fomos capazes de atrair nove unicórnios para se instalarem em Lisboa".





"É muito gratificante conhecer os vários projetos de transformação digital que estão a ser concretizados em Portugal" Carmo Palma, managing director da Axians Portugal

Um mercado em crescimento

Perspetivando os próximos meses, no âmbito das tecnologias em Portugal, Gabriel Coimbra recordou que, "não obstante o contexto económico e geopolítico delicado", a IDC acredita "que o digital continuará a ter um papel cada vez mais relevante na competitividade das organizações e das próprias nações nos próximos anos". Assim sendo, "é neste contexto que a IDC prevê que, em termos concretos, o investimento em transformação digital venha a crescer mais de 16% em 2023 em Portugal".

De resto, globalmente, o investimento no digital "vai crescer oito vezes o que será o crescimento da economia", sendo que "digital é a palavra no topo da agenda dos CIO", diz ainda Gabriel Coimbra.

O responsável da IDC não deixou de recordar que "a pandemia mostrou que o digital tem um papel fundamental nas organizações" podendo e devendo ser visto como "uma ferramenta poderosa contra a inflação e todos os desafios que hoje temos".