Portugal Digital Awards preparam nova edição

Já está em marcha mais uma edição do Portugal Digital Awards, uma iniciativa conjunta da Axians e da IDC que visa reconhecer e premiar a excelência de organizações, suas equipas e líderes empresariais no campo da transformação digital.





Conforme explicou Carmo Palma, managing director na Axians Portugal, "estamos neste momento a incentivar as organizações a apresentarem os seus projetos de transformação e de inovação", algo que podem fazer até ao próximo dia 7 de outubro, momento em que encerram as candidaturas. Os projetos partem depois para avaliação do júri "repleto de personalidades ímpares" e os resultados são divulgados na Cerimónia de Entrega de Prémios, no dia 6 de dezembro.





A edição deste ano conta com um Digital Lab exclusivamente dedicado ao tema da Sustentabilidade que já está na agenda dos Digital Awards "há algum tempo". Uma oportunidade única, considera Carmo Palma, para "debater o tema a partir de várias lentes, sempre com uma dimensão empresarial bem presente". Na verdade, conseguir partilhar "o que as empresas estão a fazer em Portugal para assegurarem a sustentabilidade do seu negócio, da sociedade e do planeta é um ponto de ordem", refere ainda.

Critérios de avaliação

Já ao nível dos critérios de avaliação dos próprios Awards, o fator sustentabilidade "ganha também mais relevo", assim como "questões relacionadas com segurança e proteção de dados".





No entanto, a managing director na Axians Portugal considera que, em cada edição, as novidades residem, habitualmente, "nos projetos que são apresentados e que crescem em número e em qualidade todos os anos". Contas feitas, "esse é o grande património em destaque: os profissionais e as organizações que estão a transformar verdadeiramente o nosso país, através do digital".





Não será por isso de estranhar que a adesão ao Portugal Digital Awards aumente de ano para ano: "Em 2021, recebemos mais de 300 candidaturas, dos diversos setores de atividade. Temos a expetativa de conseguir pelo menos a mesma representatividade este ano."





Gabriel Coimbra, group vice president e country manager na IDC, considera que o Portugal Digital Awards é hoje "o principal prémio de transformação digital em Portugal. É uma iniciativa fundamental para premiar o melhor que se faz ao nível da transformação digital em Portugal, assim como inspirar as empresas e organizações públicas a transformarem Portugal numa economia mais competitiva e sustentável".



Carmo Palma acrescenta que "esta divulgação é muito importante porque contribui para a motivação das equipas nas empresas, para a aprendizagem de melhores práticas e também para mostrar ao jovem talento o que está a ser desenvolvido em Portugal".

Avaliação independente

A Axians é, em conjunto com a IDC, responsável por assegurar todo o processo, com exceção "da seleção e eleição de projetos, que deixamos a cargo da IDC e do júri". Carmo Palma explica que "todos os anos existem projetos candidatos desenvolvidos com o apoio da Axians e queremos, também por esse motivo, garantir que não somos envolvidos na eleição dos projetos vencedores".





O Portugal Digital Awards conta com um painel alargado de jurados e observadores dos mais variados setores – públicos e privados, académicos, associativos e empresariais – que, "a partir de um framework metodológico IDC, avaliam, certificam e credibilizam todos os projetos a concurso". A iniciativa avalia sobretudo o nível de inovação tecnológica do projeto e o impacto que tem no negócio, na sociedade e no planeta, de acordo com várias tipologias de impacto. "Soluções tecnologicamente inovadoras, mas que sejam muito relevantes de forma holística, são naturalmente valorizadas", explica Carmo Palma.

O mercado de TI em Portugal

De resto, este é um mercado pleno de vida. Conforme referem estudos da IDC Portugal, em 2021 surgiu um novo paradigma social e económico: "Para além de mais de 50% do PIB já ser influenciado pelo digital, pela primeira vez na história verificamos uma correlação inversa entre as TI e a economia. Assim sendo, "mesmo com uma das maiores quebras da história no PIB, o mercado de TI continuou a crescer".





Gabriel Coimbra explica que, em 2020, apesar da quebra de quase 5% do PIB, o mercado de TI cresceu quase 3%, a nível mundial e, em Portugal, "onde a quebra do PIB foi maior, perto de 10%, o mercado de TI cresceu quase 2%. Em 2021, o mercado cresceu mais de 10%."





Em termos futuros, e embora a pandemia tenha acelerado o processo de transformação da economia e da sociedade, "as perspetivas para os próximos anos vão manter-se incertas devido ao contexto económico (inflação e abrandamento económico), assim como ao contexto geopolítico instável causado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia". Mas apesar de todas as incertezas, "não há dúvidas de que teremos nos próximos anos uma economia e sociedade digital-first", refere Gabriel Coimbra.





Paralelamente, o responsável da IDC aponta uma aceleração ainda maior na transição da 2ª para a 3ª plataforma tecnológica e nos aceleradores de inovação: "Enquanto o mercado de TI crescerá cerca de 5% em 2022, as previsões da IDC apontam para um crescimento de dois dígitos ao nível da 3ª plataforma e aceleradores de inovação." E este crescimento é relevante "num mercado que cresce 5%, e onde as tecnologias de 2ª plataforma irão decrescer cerca de 4% ao ano", diz ainda o mesmo responsável.





Neste contexto, a IDC prevê que grande parte do investimento em tecnologia e no digital "seja canalizado para novos use cases de transformação digital". Os investimentos diretos em transformação digital "vão acelerar para um crescimento anual médio de 16,5%, no período de 2022 a 2025". Como consequência deste crescimento, em Portugal a transformação digital vai representar 50% de todo o investimento nacional em TIC até o final de 2025, prevê a IDC.