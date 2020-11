O que achou da edição deste ano do Portugal Digital Summit?

Foi um evento com uma qualidade excecional ao nível da organização e produção. O diversificado painel de oradores permitiu discussões ricas em torno de tópicos mais relevantes para o "futuro" do país. O formato escolhido e a transmissão em streaming cumpriram a promessa do maior evento da economia e do digital em Portugal. Para além da preocupação em manter todos os envolvidos seguros, cumprindo com as regras de segurança.

Que mensagem quiseram passar à audiência do Portugal Digital Summit?

Estamos a assistir à chegada a um novo patamar, tecnologicamente mais avançado e que confere maior comodidade e segurança no setor dos pagamentos. A economia digital é a resposta para o funcionamento da economia do futuro. A pandemia veio acelerar vários processos e, se por um lado, o contactless ganhou maior relevância nos pagamentos presenciais, por outro, houve um grande aumento na procura de soluções de e-commerce, promovendo a rápida transição para o meio digital.

A digitalização é o futuro e devem ser reforçadas as condições de evolução através da formação dos jovens e da capacitação dos que já se encontram no ativo.

Qual o tema que mais lhe chamou a atenção neste evento?

O sentido comum da importância do e-commerce como alavanca de crescimento da economia. A pandemia trouxe uma mudança de hábitos de consumo e a adesão a novas soluções de pagamento digitais permitiu a continuidade das relações económicas e, consequentemente, a continuidade dos negócios.