O que achou da edição deste ano do Portugal Digital Summit?

Sendo o .PT parceiro institucional do Portugal Digital Summit há vários anos, este ano foi com especial orgulho que vimos uma semana totalmente digital ser um sucesso, não obstante ter decorrido em circunstâncias muito restritivas devido à pandemia de covid-19. Quer na forma, quer nos conteúdos abordados e na excelência dos oradores e convidados, o balanço do Portugal Digital Summit não poderia ser mais positivo.





Que mensagem quiseram passar à audiência do Portugal Digital Summit?

O .PT conheceu neste ano 2020 um crescimento acima dos 25% de novos domínios em comparação com o ano anterior, reflexo do aceleramento no processo nacional de transição digital que a pandemia e o confinamento ditaram. O facto de muitos negócios, que antes se limitavam à presença física, estarem a transitar para o online tem feito com que o registo de domínios em .PT aumente consideravelmente.

Esta transição para o digital traz bastantes desafios ao nível da confiança e da segurança. O .PT tem vindo a promover a confiança do domínio de topo aliada à divulgação também do selo confio.pt e a colaborar com as entidades nacionais competentes em matéria de cibersegurança, sendo fundamental que as empresas as ponham no centro das suas prioridades. Também o Governo tem vindo e deve promover programas que permitam combater a exclusão digital, de forma a dotar a população de competências digitais para uma utilização da internet com confiança e segurança.

O .PT tem sido um parceiro fundamental de muitas iniciativas de inclusão digital sob o lema de que é uma forma de inclusão social. É importante explorar a importância da diversidade, para que as economias e as sociedades possam tirar maior partido das oportunidades proporcionadas pelo digital. Ninguém pode ficar para trás!

Qual o tema que mais lhe chamou a atenção neste evento?

A transição digital é o tema em destaque. Como já referido, para fazer face à pandemia, muitos negócios estão a transitar para o online, mas ainda há um caminho a percorrer que queremos potenciar.

Nesta matéria, o .PT funciona como um barómetro, o aumento nos domínios .PT é importante para perceber o grau de digitalização do país. Como referiu André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital, no decorrer da conferência: "Vimos, por exemplo, um crescimento muito acentuado dos registos no domínio .PT, o que significa que as empresas perceberam não só o potencial da presença digital, mas também a importância de se associarem à marca Portugal, porque ela é indutora de valor para os seus negócios."

O Plano de Ação para a Transição Digital aprovado em abril e publicado pelo Governo português, com ações em que o .PT está também envolvido, vai ditar necessariamente empresas mais digitais e cidadãos mais preparados, com mais e melhores competências digitais.