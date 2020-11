O que achou da edição deste ano do Portugal Digital Summit?

A ACEPI desenvolveu um modelo equilibrado entre presencial e não presencial, num espaço muito agradável, que permitiu um bom trabalho de realização entre as imagens magníficas dos frescos do Picadeiro Real, as carruagens e os jogos de luz.

Os conteúdos foram ricos e diversificados, permitindo abordar vários ângulos da transformação digital, do impacto na vida das empresas, pessoas e instituições, sempre com abordagem clara e pessoas envolvidas, incluindo os pivôs, que deram um bom contributo para o sucesso da edição 2020 do Portugal Digital.





Que mensagem passaram à audiência do Portugal Digital Summit?

A Altice Portugal esteve presente em diferentes painéis com vários especialistas em diferentes áreas, que contribuíram de forma decisiva para a projeção de uma empresa, líder, inovadora, ágil, tecnológica e digitalmente preparada para contribuir para a digitalização da sociedade, empresas e instituições. Este foi ainda o palco onde posicionámos a Altice Portugal como uma das empresas mais relevantes a nível nacional, não apenas pelo facto de ser o maior investidor em Portugal nos últimos quatro anos com mais de 2 mil milhões de euros investidos, mas porque estes investimentos foram em grande parte o garante da capacidade de manter o país ligado durante o período do confinamento, no qual se registou um crescimento de utilização dos serviços de comunicação que se mediram em múltiplos.





Qual o tema que mais lhe chamou a atenção neste evento?

Havia uma grande curiosidade sobre qual o impacto da pandemia no processo de aceleração da digitalização e o impacto que estas alterações trazem para a vida das pessoas em termos dos seus hábitos de consumo, mobilidade, formação/ensino, etc., e, em resultado destes, as implicações associadas aos impactos nas empresas representativas de diferentes setores de atividade.