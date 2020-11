O que achou da edição deste ano do Portugal Digital Summit?

Foi claramente uma excelente aposta da ACEPI! Porque se soube reinventar e fazer de um potencial retrocesso uma produção ao mais alto nível. Transformar um evento que era somente presencial num totalmente digital, de forma que se possam rever todos os conteúdos as vezes que se entenda, mostra a inovação e O pioneirismo da própria ACEPI.





A DPD está sempre na linha da frente no que se refere à transformação digital e no criar de soluções para quem actua no e-commerce, seja retalhista ou comprador. E o que quisemos mostrar foi isto mesmo: o que temos vindo a desenvolver, em Portugal e por toda a Europa, para melhor ajudar a digitalizar a economia! Por este motivo, convidámos todos os nossos clientes a assistirem ao Portugal Digital Summit e a poderem, também eles, experienciar cinco dias de total imersão no digital.



Qual o tema que mais lhe chamou a atenção neste evento?

Claramente as tendências futuristas, com o Inception. Permite-nos alimentar de novas ideias para inovarmos e propormos a melhor experiência digital possível.