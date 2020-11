O que achou da edição deste ano do Portugal Digital Summit?

Foi uma experiência nova e um evento já muito familiar, num formato totalmente digital. Confesso que inicialmente tive algum receio que fossemos perder um pouco da ligação ao evento, nos formatos que já estávamos habituados, mas fui agradavelmente surpreendida porque todos os debates e entrevistas tiveram intervenientes de excelência que nos trouxeram conteúdo muito interessante e uma experiência que, mesmo à distância, nos permitiu acompanhar de forma muito fácil, todo o evento. Parabéns, em particular, pelo fantástico espaço escolhido. Um espaço muito nobre que reflete bem a dicotomia entre o nosso passado e o futuro tecnológico que temos hoje.





Que mensagem quiseram passar à audiência do Portugal Digital Summit?

Acima de tudo, o mais importante para nós é fazermos parte da discussão de todos os temas com impacto na transformação e evolução dos negócios e operações dos nossos clientes e do nosso mercado, de forma geral. Fazer parte destes debates, e destas trocas de impressões, e de experiências, permite-nos aportar o nosso conhecimento e experiência sobre a nossa área de atuação, a tecnologia, as nossas soluções e resultados alcançados.





Qual o tema que mais lhe chamou a atenção neste evento?

Destaco todos os temas relacionados com a inovação, smart cities e todos aqueles que ajudam no aumento da competitividade de uma forma generalizada. Quanto mais competitivas forem as empresas nacionais, mesmo as multinacionais a atuar no mercado português, melhor para o nosso mercado e para o nosso reconhecimento internacional. Claro que a um nível mais individual, destaco os temas relacionados com o desenvolvimento de competências, porque acredito que o futuro, e o sucesso, das empresas passará por aí.