Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola

Já na sua sexta edição, o Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola conquistou um importante lugar ao nível do setor agrícola em Portugal. Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola, fala agora na necessidade de os projetos vencedores ganharem escala.

Esta iniciativa, além de reconhecer o mérito dos projetos e dos investigadores, permite dar a conhecer ao setor a inovação e aproveitá-la para fazer crescer o seu negócio.Sim, de facto é já uma realidade séria no panorama da investigação agrária; agora é necessário que os projetos vencedores ganhem escala e tenham aplicação prática.O CA é já um parceiro da investigação agrária. Esta parceria poderá crescer se os apoios públicos aos investigadores crescerem e os projetos forem reconhecidos pela indústria.A qualidade dos projetos e a capacidade técnica dos promotores.Sim, é um setor de inovação. Só com a inovação a agricultura portuguesa pode competir no mercado global, produzindo a mais baixo custo produtos de excelente qualidade.