Este ciclo de workshops teve como objetivo promover o encontro dos Centros de Competências e seus membros, agricultores e produtores, empresas, entidades e associações do sector, apresentar e discutir resultados de projetos em curso, nomeadamente de Grupos Operacionais (GO) e debater temas de abrangência nacional e os principais desafios que se colocam aos setores para as regiões. Nos eventos referidos estiveram 562 participantes, foram apresentados 52 projetos, relativos às fileiras hortofrutícola, floresta, olivicultura, viticultura, produção animal, regadio e frutos secos e realizaram-se 13 visitas de campo.Debater e analisar a fileira da hortofruticultura, foi o que aconteceu no Museu do Vinho, a 2 de julho. Além da apresentação de pósteres dos projetos nesta área e do debate em torno de temas relevantes para o setor, os presentes tiveram ainda oportunidade de tomar contacto com os projetos NEP, QUALITOMATE, SteNcil, HortInf e LTT durante uma visita a Benavente.Dedicado às fileiras da vinha, do olival e dos frutos secos, decorreu no passado dia 3 de julho no Regia-Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real. A agenda contou com a colaboração de vários grupos operacionais que apresentaram a sua fileira e ainda com a demonstração de projetos como o CSinDouro, o GO Novas práticas em olivais de sequeiro, o Biopest ou o Climcast.As fileiras da vinha, floresta e produção animal, foram o tema principal deste workshop, que decorreu no passado dia 19 de setembro, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Oportunidade para conhecer os grupos operacionais de cada uma das fileiras e também visitar a floresta, a produção animal e a vinha, vendo de perto projetos desenvolvidos neste âmbito.Os temas abordados foram as fileiras da floresta (pinheiro-manso) e regadio e decorreu em 23 de outubro na Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas, em Ferreira do Alentejo. Durante um dia inteiro debateram-se os problemas destas fileiras e saiu-se ainda para visitas à floresta e ao regadio.O último workshop aconteceu a 5 de novembro e foi dedicado à fileira da olivicultura no INIAV – Olivicultura, na Herdade do Reguengo. A apresentação de projetos e apresentação tipo pitch de Grupos Operacionais do país e outros projetos em parceria com o INIAV relacionados com a fileira olivícola assumiram-se como um dos principais destaques do dia.