A Camacho Nunes Recuperação de Crédito, no mercado desde 2016, diferencia-se na sua área de negócio pela sua "celeridade, eficácia e honestidade". "Connosco qualquer processo não dura mais do que quatro dias", assegura António Bastos, da Camacho Nunes Recuperação de Crédito.

Essencialmente, a empresa presta serviços de cobrança de créditos e dívidas pendentes, através do recurso a ações judiciais e a ações extrajudiciais. Permite igualmente a prestação de serviços a sociedades comerciais, através da criação de planos de recuperação, business plan e tudo o mais que envolve o direito societário.

O balanço da operação com quase três anos – surgiu em finais do ano de 2016 – é "bastante positivo". Está em crescendo de dia para dia e regista um aumento diário de procura e de clientes, é-nos explicado.

No que diz respeito às expetativas da empresa para o futuro, "são altas". "Apesar de estarmos sediados no Montijo, o nosso raio de atividade estende-se a todo o país, Europa e Marrocos. A breve trecho, contamos abrir várias filiais no país, além das já existentes em Coimbra e Braga."

Setor a crescer

António Bastos refere que a área da gestão e recuperação de créditos em Portugal encontra-se em crescimento, sendo que ainda é necessário um "incremento de informação em termos da atividade desenvolvida e da sua legalidade deste tipo de sociedades de recuperação de créditos".

Questionado sobre o que pode ser feito para melhorar precisamente este setor, responde que "o céu é o limite...". Este setor, realça, necessita de "maior divulgação e acreditação por parte das entidades de tutela e ordens profissionais, pois tudo ocorre no estrito cumprimento da lei". E prossegue: "O setor dos media e as redes sociais podem auxiliar nesta tarefa, sendo que o futuro pertence a este tipo de sociedades, permitindo uma redução de processos judiciais, e, em consequência, de custos a eles inerentes."