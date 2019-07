Debtges: RH e tecnologia, os pilares de uma estratégia de crescimento sustentado

A Debtges é uma empresa especializada na gestão de créditos, possuindo uma oferta global e cobrindo todas as fases do processo de recuperação – incluindo a fase preventiva, ou seja, contactos com clientes antes do vencimento das responsabilidades. A empresa presta igualmente serviços de faturação, avaliação de carteiras de crédito (due diligencies), servicing de carteiras de crédito, tomada de posse de imóveis, verificação física de stocks e consultoria em recuperação de crédito.

Em Portugal desde 2004, o balanço da operação no nosso país é "claramente positivo", afirma João Ferreira, diretor-geral da Debtges. A empresa sentiu de forma acentuada os anos da crise no setor financeiro, no entanto, recuperou e tem registado taxas de crescimento muito elevadas. "Crescemos cerca de 70% em 2018 e esperamos duplicar a operação em 2019", destaca.

Tecnologia e recursos humanos

O que distingue a Debtges de outras empresas da mesma área de negócio é a grande aposta que faz na formação dos seus "recursos humanos e na implementação de tecnologia" que, salienta, "perfazem a maior parte do orçamento de investimento da empresa". Outra realidade onde a Debtges marca a diferença é a parceria com a SEKUNDI, que proporciona aos clientes a possibilidade de "recuperação de dívidas no estrangeiro por empresas locais – domicílio do devedor – em condições extremamente competitivas e com excelentes resultados".

As expetativas para o futuro da empresa passam por "reforçar os elevados níveis de crescimento do negócio através do investimento nos dois pilares estratégicos (RH e tecnologia)".

Quanto aos desafios do setor em Portugal, João Ferreira explica que a grande melhoria que se procura, há mais de uma década, é a "regulamentação da atividade, que é um projeto que sucessivos governos têm deixado na ‘gaveta’". Outros desafios são "a evolução tecnológica que tem acelerado as necessidades de investimento das empresas do setor e continuar a criar condições de atração de recursos humanos de qualidade, que são a base de qualquer negócio".