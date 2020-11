Fortaleça relações comerciais com um detalhe exclusivo

Os contactos, que por força das circunstâncias passaram a ser feitos em reuniões virtuais, voltam pouco a pouco ao caráter pessoal. Em menor escala, com maior distância, com mais precauções. Com a época natalícia à porta, é a altura perfeita para um sincero e profundo agradecimento em forma de ritual.





Um gesto que fala por si

Consciente da importância que os hábitos de relaxamento, concentração e paz de espírito têm no mundo empresarial, a Rituals tem a solução mais adequada para mostrar apreciação pelos seus parceiros comerciais. Com os coffrets exclusivos vai surpreendê-los com um presente de bom gosto e adaptado à personalidade de cada um.



Todas as coleções da Rituals são inspiradas pela sabedoria e tradição da cultura asiática e procuram que os pequenos momentos de cuidado surtam um efeito prolongado de bem-estar.



Para firmar ainda mais o seu compromisso com o bem-estar das empresas, a Rituals tem uma oferta especial para clientes empresariais. Entre os dias 1 a 6 de novembro, os representantes que visitem uma loja Rituals terão acesso a um desconto comercial sem valor mínimo de compra e ainda receberão um presente.







Os representantes de empresas encontram na Rituals a melhor forma de presentear os seus parceiros comerciais e colaboradores. Durante esta semana, ao comprar na Rituals, recebe ainda um presente especial. Basta passar numa loja Rituals e explicar que está à procura de presentes corporativos.

Crie rituais exclusivos na equipa

Mostrar apreciação às ligações externas é crucial para cimentar as relações profissionais, mas tão ou mais importante que conquistar ou manter os que ajudam a empresa por fora é manter quem tem por dentro. Uma casa constrói-se com alicerces fortes e, nas empresas, são os trabalhadores que ditam o sucesso ou o fracasso de um negócio.



Com um longo período de confinamento, a que se segue agora um "novo normal" com equipas desfasadas e em espelho, horários alterados, e o essencial uso de máscara, é natural que haja uma maior carga de stress nas equipas.



Para além de produtos para o corpo e rosto, a Rituals é também expert em produtos para a casa, desde sticks perfumadores, velas e até um difusor inteligente. Este último, The Perfume Genie, é uma forma moderna e inovadora de perfumar o seu escritório, já que permite programar e controlar a intensidade remotamente.



Traga o know-how da Rituals para o escritório, com fragrâncias que vão imediatamente melhorar o ambiente e o estado de espírito dos seus colaboradores. São o aliado perfeito para aliviar a aura nos dias em que o stress, os trabalhos multiplicados e a correria do dia a dia não permitem uma pausa prolongada.