Acompanhe em direto o Think Tank Box Santander emLeiria

O Santander Advance Empresas promove a iniciativa Mais Próximo das Regiões que irá percorrer em 2019 em várias cidades do país com o objetivo de reunir empresários, gestores, académicos e associações da região.





Cientes da força e dinamismo empresarial e social que existe em várias regiões, o Banco criou a Box Santander Advance Empresas, uma estrutura multifuncional, que é instalada nas principais praças das cidades, onde decorrem debates, workshops, sessões de esclarecimento e mostras de produtos regionais.





Com esta iniciativa de proximidade o Santander Advance pretende evidenciar o dinamismo económico e o potencial de cada região, criar oportunidades para trocas de ideias, mostrar os casos de sucesso das regiões e abordar temas fulcrais como formação, digitalização, internacionalização, competitividade, entre outros.





Nos próximos dias 20, 21 e 22 de Março, a Box Santander Advance irá estar no concelho de Leiria no Largo do Papa.





Ao longo de três dias serão abordados e debatidos vários temas relevantes para as empresas no geral e para a região de Leiria em particular, com a participação de Oradores de relevo.