Premiar a excelência em Portugal

Em paralelo com o Prémio, vai ser realizado um ciclo de talks, até fevereiro de 2022, alinhadas com as categorias do Prémio: agricultura, turismo e serviços, inovação, tecnologia e indústria e sustentabilidade e economia social.



O "Prémio Portugal Inspirador | Empresas que contam para o país" é uma iniciativa que pretende dar visibilidade e reconhecimento e prestigiar as empresas, nacionais ou estrangeiras, que atuam em território nacional e que se destacam pela sua capacidade de criar emprego, dinamizar o mercado, inovar, potenciar o desenvolvimento económico e que, globalmente, mais contribuem para o crescimento da economia nacional.



"Se tem uma boa história, deve contá-la para poder ser reconhecida, porque nós, portugueses, temos dificuldade em reconhecer o que há de bom no país. O reconhecimento de uma empresa através de um júri independente, conhecedor do setor, é importante. Haverá prémios para as melhores empresas, mas também para os gestores. Por outro lado, as melhores empresas têm uma responsabilidade e obrigação social que é de inspirar. Se é uma boa história e de sucesso, há a obrigação de poder inspirar o resto do país e puxar o país para cima", afirmou Pedro Castro e Almeida, presidente da Comissão Executiva do Santander Portugal Santander Portugal.



O Santander, o Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e a CMT V têm como grande objetivo premiar e divulgar exemplos de empresas de excelência que inspiram outras a fazer mais emelhor em Portugal, cabendo a uma consultora externa, como knowledge partner, a responsabilidade pela metodologia e pela preparação dos dados de empresas, apoiando o trabalho do júri e o processo de tomada de decisões.



Temáticas e categorias



Este prémio é composto de quatro temáticas e distinguirá três categorias em cada uma delas. As temáticas são constituídas por quatro grandes áreas: agricultura, turismo e serviços, inovação, tecnologia e indústria e sustentabilidade e economia social.



Em cada uma das temáticas são consideradas três categorias de distinção: PME, Grande Empresa e Personalidade. Nas categorias PME e Grande Empresa, os prémios têm por base os dados fornecidos pela Informa D&B.



Nas categorias PME e Grande Empresa, o júri designará um vencedor e duas menções honrosas. A categoria Personalidade será da inteira e exclusiva responsabilidade do júri. Este, por sua vez, reserva-se o direito de não atribuir quaisquer distinções, sempre que considere não haver matéria relevante que o justifique.



Em paralelo com o Prémio, vai ser realizado um ciclo de talks, até fevereiro de 2022, alinhadas com as categorias do Prémio: agricultura, turismo e serviços, inovação, tecnologia e indústria e sustentabilidade e economia social.



Processo de seleção



No conjunto das temáticas e categorias do prémio, as empresas candidatas serão identificadas de duas formas. A primeira através de nomeações específicas de empresas identificadas pelas partes envolvidas na organização do Prémio Portugal Inspirador, nomeadamente o júri e a Informa D&B. A segunda por meio de candidaturas espontâneas por parte das empresas, devendo para tal preencher e enviar o formulário de candidatura, disponível no site do Prémio Portugal Inspirador.



O resultado final de nomeações será avaliado pelo júri, com base num caderno elaborado pela Informa D&B para cada uma das empresas. Cada caderno deverá, com base em informação pública disponível para cada empresa, fornecer os seguintes dados quantitativos e qualitativos: indicadores económico-financeiros, geração de emprego, investimento em investigação e desenvolvimento, caráter inovador, presença internacional, rationale da internacionalização e estratégia adotada, eficácia e rapidez na consecução dos objetivos e outra informação relevante para a tomada de decisão.



Critérios de exclusão



Serão excluídas da análise do júri todas as empresas que tenham incidentes não justificados ou incumprimentos junto da banca; não tenham, à data da análise, a situação regularizada junto da administração fiscal e da Segurança Social. Empresas do mesmo grupo económico não poderão ser distinguidas na mesma edição.





Premiar a economia e as empresas nacionais A entrega dos prémios realizar-se-á no contexto de uma cerimónia de gala. As empresas vencedoras de cada categoria, em cada temática, receberão, no âmbito do Prémio um troféu; uma página de conteúdos sobre a empresa, a publicar no Jornal de Negócios e Correio da Manhã; um vídeo promocional da empresa, no âmbito do Prémio Portugal Inspirador que passará em prime time na CMTV e na Negócios TV.



Será realizada uma vasta cobertura do evento e dos distinguidos, o que se traduz numa forte difusão e amplificação mediática destas empresas.