Stricker procura brindes em 200 fábricas no mundo

A empresa foi fundada em 1944 quando Paul Stricker, refugiado de guerra, começou a ir a casa dos clientes consertar as canetas de tinta permanente. Depois seguiu-se a importação de canetas de França e Itália, e a importação de material de escritório. Mais tarde, nos anos 80 e 90, lançou-se no chamado brinde promocional. Hoje em termos europeus são uns dos principais players deste mercado. “Não somos líderes de mercado mas temo-nos aproximado”, referiu Paulo Stricker, CEO da Stricker e neto do fundador.





Até 2010 a empresa estava focada em Portugal com umas vendas pontuais para Espanha. Nessa altura, implementaram uma estratégia de expansão internacional, e hoje 80% das suas vendas são para exportação para quase 80 mercados. Atrelado às exportações veio o crescimento da empresa, que passou de 7 milhões de euros em 2010, para 110 milhões de euros em 2019.