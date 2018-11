Com o digital, as marcas estão mais próximas dos clientes?

Rui Miguel Nabeiro afirma que o WhatsApp deverá ser a principal plataforma de contacto da Delta com os clientes. Bruno Simão

O que é que representa para a Delta Q a participação numa grande conferência de marketing digital como a Futura?

A Delta Q está presente nos eventos que marcam a agenda dos temas mais actuais, sendo o marketing digital um tema tão relevante, fizemos questão de marcar a nossa presença como uma forma de mostrar também as nossas dinâmicas nesta área cada vez mais importante.

Quais é a importância do marketing digital hoje no negócio da Delta Cafés?

O digital é hoje um meio essencial para a Delta e as suas marcas, pois permite-nos alcançar novos mercados e ter um contacto sempre próximo dos nossos clientes. Temos várias lojas online que servem diferentes mercados, bem como uma presença nos marketplaces mais importantes.

Quais foram, na sua opinião, as principais transformações digitais no marketing?

O digital quebrou a barreira física e permitiu que as marcas tivessem uma proximidade a qualquer momento junto dos seus clientes. Por outro lado, permitiu a aceleração dos negócios, tornando os desafios mais rápidos e com uma concorrência global.

E quais considera serem as principais tendências no marketing digital?

Os bots entraram de vez no nosso dia-a-dia, permitindo um contacto mais célere com os clientes, mas também permitem fazer, por exemplo, inquéritos, que facilitam a afinação de serviços e produtos.

O WhatsApp deverá ser a principal plataforma de contacto com os clientes, existem novas funcionalidades que estão a ser disponibilizadas que irão agregar uma experiência muito interessante, com semelhanças com o que acontece com o WeChat (plataforma chinesa muito versátil e uma das principais dinamizadoras de negócios).