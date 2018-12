A cimeira internacional do marketing

Depoimentos

"A inovação deixou de ser um momento específico na vida das empresas, para fazer parte da rotina das empresas", começou por referir Luís Santana, administrador da Cofina Media. Na linha da frente estão "interdisciplinares marketers" que às competências tradicionais como a criatividade, a comunicação, a capacidade de análise e o pensamento estratégico têm de juntar uma transversalidade na relação com as várias áreas de negócio, além das competências tecnológicas.O relevante é a capacidade de gerir e interpretar a informação será vital para produzir insights, decisões melhores e estratégias de negócio mais rentáveis. "Fica por saber se os directores de marketing vão ser os super-heróis da Marvel, por isso é que o tema do Digital Marketing nunca foi tão relevante como agora", concluiu Luís Santana.Oito dos oradores da Futura Boosting Digital Marketing fazem um balanço, realçando a visão de especialistas, a antevisão do futuro do marketing digital, os exemplos, as vivências, as práticas, os conceitos e as ideias que formataram a conferência





Vítor Pereira

Director de Desenvolvimento de Negócios, Produtos, CRM & Marketing, Bankinter Portugal



Visão de especialistas



Este balanço traduz-se na qualidade temática dos dois dias de trabalho, das ideias trazidas pelos keynote speakers, e do público presente em grande número. Os principais contributos foram sem dúvida: i) visão de especialistas de renome mundial sobre as tecnologias do mundo digital e a sua incorporação nos modelos de negócios, ii) mesas redondas muito variadas em temas e participantes o que conferiu grande diversidade de discussão, iii) momentos de networking entre participantes.





Cristina Veríssimo

Directora de Marketing e Comunicação da Amorim Cork Composites



Antevisão do marketing digital



Este evento permitiu fazer uma reflexão profunda sobre o futuro do marketing digital pela voz de alguns dos maiores especialistas de referência internacional, como é o caso de Don Tapscott e Neil Patel, e de profissionais de grandes empresas nacionais dos mais diversos sectores.

Gostaria de salientar não só a pertinência e abrangência dos temas abordados , mas uma verdadeira antevisão do futuro do marketing digital, e como é que as novas tendências e desafios se irão projectar no quotidiano das marcas e das empresas.





João Epifânio

CSO da Altice



Rica em exemplos e vivências



Esta iniciativa foi muito rica na partilha de exemplos e vivências em primeira pessoa de como a desmaterialização da relação das empresas com os seus clientes é hoje transversal aos diversos sectores da economia, trazendo uma verdadeira disrupção entre forças, posicionamentos e formas de endereçar e entregar valor ao cliente, em sectores tão significativos como as comunicações, a banca, a energia, o retalho, e tantas outras. Exemplos muito claros de como as organizações e marcas se encontram num tipping point.





Miguel Magalhães Duarte

Director de Comunicação do Millennium BCP



Ideias, conceitos e práticas



A conferência permitiu ouvir e debater de viva voz algumas das personalidades mais relevantes e influentes nos temas da Digitalização, Media Digital, Blockchain, etc, e, em paralelo, conhecer o que as principais empresas portuguesas estão a fazer nesse domínio. A grande utilidade foi a partilha de ideias, conceitos e práticas que estão neste momento na vanguarda do Digital Marketing, e ver como se podem articular com os planos e as grandes apostas dos principais players nacionais, tudo numa óptica muito prática e orientada aos resultados.





Rodrigo Costa

Director de Marketing para Portugal e Espanha da Sumol+Compal



Don Tapscot fez a diferença



Um balanço muito positivo pela partilha de conhecimento gerada, conjugando algumas das maiores referências de marketing a nível nacional com keynote speakers realmente disruptivos que trouxeram insights novos e uma luz diferente sobre o futuro para onde poderemos estar a caminhar. Para mim, sem dúvida as duas palestras de Don Tapscott fizeram a diferença. Não menos interessante foi perceber, a forma como a nível nacional uma multiplicidade de sectores já pensam o hoje e o amanhã em torno do digital.





José Francisco Neves

Direcção de Produto, Seguros Property & Casualty, Market Management da Allianz



Experiências diferentes



Destaco as intervenções do Don Tapscott que abordou de uma forma diferente e inovadora a problemática do blockchain. Os painéis debateram assuntos muito atuais e, ao mesmo tempo, com aplicabilidade e experiências práticas, mostrando que as empresas em Portugal também estão no mundo digital. Foi também uma oportunidade de promoção de networking . A coexistência de painéis sectoriais com painéis integrados por marketeers de diferentes sectores manteve sempre a audiência interessada.





Luis Mergulhão

CEO - Portugal Omnicom Media Group



A palavra dada às marcas



Este conferência, ao dar a palavra aos anunciantes, que são os principais protagonistas da indústria, permitiu perceber que as marcas portuguesas vão continuar a ter uma função importante na sociedade, a defender o seu valor, com responsabilidade social e contributo cultural. Ao longo dos dois dias de conferência percebemos que todas elas estão empenhadas na nova economia digital, que vai continuar a existir um equilíbrio entre o mundo físico e o online, e que é importante manter relações de proximidade e confiança com o consumidor.





Inês Drummond Borges

Directora de marketing da Worten



As incertezas do digital



Sendo um evento de partilha de tendências e experiências no digital, um tema tão transversal a tantas áreas e em que toda a comunidade de pessoas que trabalha em marketing está ativamente envolvida, faço um balanço muito positivo da iniciativa e dos assuntos apresentados e discutidos. Na "revolução" digital que presenciamos, não há certezas, portanto no marketing digital menos ainda - tudo o que possamos aprender com as experiências dos outros, ainda que enquadradas numa realidade que é a sua e não a nossa, traz imenso valor.