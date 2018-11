Um guia para a conferência Futura - Boosting Digital Marketing

Nos dias 29 e 30 de Novembro, no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa, a Futura Boosting Digital oferece três keynotes internacionais e, nas diversas sessões, entre mesas-redondas, case-study e Q&A, estarão 30 especialistas em marketing digital.

Os keynotes

"Longpath"

Ari Wallach, Futurist Keynote Speech + Q&A com André Veríssimo

9h20 de 29 de Novembro de 2018.

"Existe Marketing Digital?"

Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova, entrevistado por Andreia Vale

10h30 de 29 de Novembro de 2018.

"The Rise of the 21st Century Brand Economy"

Alexandra Salomon, Head of Global Business Development do IAB Tech Lab, entrevista por Bernardo Rodo, IAB Portugal

12h15 de 29 novembro de 2018.

"Branding and the Future of Digital"

Neil Patel, Digital Marketer & Top Influencer Keynote Speech + Q&A com André Veríssimo

14h50 de 29 de Novembro de 2018.

"Rethinking Marketing for the 2nd Era of the Digital Age"

Don Tapscott, consultor de decisores mundiais Keynote Speech + Q&A com André Veríssimo

9h30 de 30 de Novembro de 2018.

As mesas-redondas

Existe um conjunto de temas transversais como as competências dos novos marketers, as questões relacionadas com a regulação, a colaboração e a transparência, a importância dos media no futuro, as trends a 5-10 anos, e digital marketing: boosting revenues.

"The Trend is Our Friend"

Inês Drummond Borges, directora de marketing da Worten, Manuel Paula, director de marketing do El Corte Inglés e Miguel Salema Garção, director de marca, comunicação e sustentabilidade dos CTT.

Moderação de João Ferreira

11h30 de 29 de Novembro de 2018.

"Selling Portugal – the Importance of Digital Marketing"

Paulo Soeiro de Carvalho, director municipal de economia e inovação da CML, Rodrigo Machaz, administrador e director do Grupo memmo Hotels, e Pedro Cardoso, director-geral do Solar dos Presuntos.

Moderação de Alexandra Machado

15h40 de 29 de Novembro de 2018.

Frente-a-Frente "Digital Rules?"

Ana Paula Marques, administradora executiva da NOS e João Epifânio, CSO da Altice.

Moderação de Alexandra Machado

16h45 de 29 de Novembro de 2018.

"The Customer Experience in Banking"

Miguel Magalhães Duarte, director de comunicação do Millennium bcp, Vicente Moreira Rato, director de marketing retalho do Novo Banco, Vítor Pereira, director de desenvolvimento de negócios, produtos, CRM e marketing do Bankinter Portugal, Sérgio Miguel Santos, director coordenador da área banca digital do BPI e Rui Soares, director central da direcção da Caixadirecta da CGD

Moderação de André Veríssimo

11h45 de 30 de Novembro de 2018.

"Brands Accelerating in Marketing"

Luís Domingues, director de marketing da FCA Portugal e Vladimiro Feliz, Smart Cities Programme & CIO + Digital Innovation Enthusiast do CEiiA.

Moderação de Andreia Vale

14h45 de 30 de Novembro de 2018.

"House of Brands: How to Successfully Manage a Brand Portfolio"

Mónica Serrano, CMO da L’Oréal, Rodrigo Costa, director de marketing para Portugal e Espanha da Sumol+Compal, José Francisco Neves, membro do comité executivo da direcção de produto P&C e market management da Allianz Portugal.

Moderação de Cátia Nobre

15h45 de 30 de Novembro de 2018.

"How to Manage an International Brand"

Ana Sofia Vinhas, directora de comunicação e marca da EDP, Luís Monteiro, chief marketing/digital officer do Grupo Pestana e Cristina Veríssimo, directora de marketing e comunicação da Amorim Cork Composites, Grupo Amorim

Moderação de André Veríssimo

17h de 30 de Novembro de 2018

Case study

"Combining Physical and Digital"

Filipe Flores Ribeiro, Director de Marketing, Publicidade e Soluções Empresariais dos CTT + Q&A com André Veríssimo

11h15 de 30 novembro de 2018.

Momentos de Networking

• Almoço com Ari Wallach & Oradores às 13h15 de 29 de Novembro de 2018.

• Sessão Privada com Don Tapscott, consultor e conselheiro de decisores mundiais, às 15h40 de 29 de Novembro de 2018.

• Jantar privado com Don Tapscott, às 19h30 de 29 de Novembro de 2018.

• Almoço com Neil Patel e Oradores às 12h45 de 30 de Novembro de 2018.

• Sessão Privada com Neil Patel, digital marketer & top influencer, às 15h45 de 30 de novembro de 2018.

Wrap-up

Luís Mergulhão, CEO, Omnicom Media Group

17h45 de 29 de Novembro de 2018

Conclusão das sessões e dos desafios do marketing digital,

às 18h de 30 de Novembro de 2018