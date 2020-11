Economista de Faro quer voltar a arrecadar o prémio final

JOGO DA BOLSA 16 de novembro a 11 de dezembro

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site



Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa. O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.

A primeira semana da edição deste ano do Jogo da Bolsa está a mostrar-se lucrativa para Luís Silva, economista proveniente de Faro, que liderava, esta terça-feira, 17 de novembro, a tabela provisória, numa semana em que o setor da banca lhe trouxe várias alegrias."Vi que as ações estavam a subir muito na segunda-feira e optei por investir no banco Sabadell, porque percebi que tecnicamente havia margem para subirem ainda mais", refere o jogador, que se mostra desapontado, porque pensava que as ações iam ainda registar uma subida mais acentuada no decorrer da semana.As ações do setor da banca têm estado em alta, à boleia das mais recentes notícias com a vacina anti-coronavírus e com a esperança de um regresso à normalidade. Em Espanha, o entusiasmo tem sido ainda mais pronunciado graças às recentes negociações para uma fusão entre BBVA e Sabadell.Uma vez no primeiro lugar, o jogador cujo nome de jogo é "BuySantander" espera conseguir manter-se neste patamar até ao fim, conquistando novamente a edição deste ano, após a vitória em 2009. Desde então, que participa todos os anos, confessa."Tenho algum gosto por este tipo de atividade, pela análise gráfica e técnica, e o que me leva a querer entrar no jogo todos os anos é o facto de ter uma margem para investir maior, apesar de ser virtual, do que na vida real", realça.Em segundo lugar, Paulo Santos, também um jogador experiente que participa "praticamente todos os anos" no jogo da bolsa, virou o seu foco nesta primeira semana em apostas contra os preços das "commodities"."Nesta semana tenho estado atento ao mercado das ‘commodities’, por achar que a recente subida do petróleo deixou os preços sobreavaliados. Daí que a minha aposta tenha caído mais em ‘shorts’ contra o seu preço", refere o bancário natural de Lisboa.Decidiu voltar a inscrever-se por considerar que "é uma boa plataforma para treinar". "Tem havido uma grande incerteza geral em torno dos mercados durante este ano e é bom para ir treinando", adiantando que costuma fazer apostas noutras casas de "trading".