Porquê investir em ações que pagam dividendos?

JOGO DA BOLSA

Nas cotadas norte-americanas, os dividendos são pagos, na sua esmagadora maioria, trimestralmente, à semelhança do que sucede no país vizinho (Espanha), enquanto por exemplo em Portugal os dividendos são pagos anualmente, salvo raras exceções.Os investidores que optam por este tipo de investimento apresentam um perfil mais conservador sendo uma estratégia mais utilizada a médio/longo prazo.Há, por exemplo, uma cotada no PSI-20 que nos últimos cinco a seis anos tem mantido praticamente inalterada a sua cotação com um "dividend yield" de 6%, isto significa que um investidor que tenha adquirido ações desta empresa há seis anos apresenta um ganho de 36% (valor bruto) mesmo que a variação entre o preço de aquisição e o preço atual seja nula.É importante lembrar que a empresa que paga um dividendo bruto de "x" vai descontar esse mesmo valor em bolsa no dia do ex-dividendo ou "ex-date". Desta forma os investidores que compram ações um dia antes desta data para receber o dividendo e vender logo no dia seguinte não retiram grande proveito, senão vejamos:Compro hoje ações para receber "x" de dividendo, amanhã a cotação da ação recua "x" em bolsa e o valor que é pago ao investidor/acionista é "x-28%" devido ao imposto retido na fonte em Portugal.Nunca é demais referir que um investidor para receber dividendos de uma cotada só poderá vender as suas ações a partir da data do ex-dividendo inclusive, apesar de a data de pagamento ser por norma dois dias úteis depois, podendo haver situações em que o pagamento chega a ocorrer meses depois.As vantagens para o investidor, numa estratégia de dividendos, são: a possibilidade de reinvestir o dividendo e aumentar dessa forma a participação na empresa; a possibilidade de ter uma renda fixa (dividendo) dentro de uma renda variável (cotação das ações) e dessa forma reduzir o risco no investimento compensando as possíveis perdas na variação do preço com um pagamento regular.Como desvantagens importa salientar que este tipo de estratégia limita significativamente o campo de atuação na pesquisa de ações e dessa forma afasta provavelmente outras cotadas que podem apresentar maior potencial.Senior Trader da GoBulling | Banco Carregosa

As classificações do Jogo da Bolsa são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online. Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal.