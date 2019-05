Empresa do ano: Grupo Sousa, o empresário que veio da Madeira

Negócios-chave 1985 - Luís Miguel Sousa constitui um agente de navegação na Madeira.

1989 - Criação da Porto Santo Line.

1990 - Aquisição da Empresa de Navegação Madeirense. Criação do Operador Portuário da Madeira.

2005 - Fundação da Logislink (Terminal de Logística).

2010 - Aquisição Boxlines à Sonae (mercado dos Açores).

2014 - Constituição da Gáslink, pipeline virtual de LNG.

2015 - LCP - Lisbon Cruise Ports, terminal de passageiros de cruzeiros de Lisboa em conjunto com a Global Ports Holding (GPH), Royal Caribbean Cruises Ltd e Creuers del Port de Barcelona. Compra da Portline Containers ao Grupo Stanley Ho (linhas internacionais).

2019 - Aquisição em curso da operação de Rebocadores da Svitzer/Grupo Maersk em Portugal (Lisboa, Setúbal e Sines) que será uma nova área de atividade.

"O nosso espaço preferencial de expansão são os arquipélagos da Macaronésia (Açores, Cabo Verde, Canárias e Madeira) pela afinidade natural", sublinha Luís Miguel Sousa e como base o portfólio de serviços como o transporte marítimo, as operações portuárias, a logística e a energia. Mas, como acrescentou, disponíveis para "analisar outros mercados onde, designadamente em parceria, possamos levar a cabo operações comercialmente viáveis e sustentáveis, sem abandonar o foco da rentabilidade e da precaução".Este é o ponto de chegada de um percurso iniciado, em 1985, quando Luís Miguel Sousa constituiu uma agência de navegação no Funchal, a partir de um pequeno negócio do avô e quatro irmãos. Regressara ao Funchal depois de se ter licenciado em Gestão pelo ISLA em Lisboa, embora o seu primeiro destino como estudante tivesse sido o Porto e a sua faculdade de Medicina, estadia de durou apenas alguns dias.Em 1989 ficou com a concessão da ligação do Funchal e Porto Santo, e aproveitou a crescente liberalização dos transportes e crescimento da logística para fazer da insularidade a força motriz da sua estratégia.No ano seguinte comprou a Empresa de Navegação Madeirense (GS Lines) e criou o Operador Portuário da Madeira. Cinco anos depois Fundação da Logislink. Em 2010 deu-se a aquisição da Boxlines à Sonae e um novo navio porta-contentores Funchalense 5, ajustado às necessidades e exigências do mercado."Neste salto para o exterior da Madeira", como refere Luís Miguel Sousa, salienta-se a construção dos terminais logísticos da Logislink na Madeira e em Lisboa, "parte integrante de um conjunto de serviços door to door, maioritariamente assegurado com meios próprios, conferindo uma elevada qualidade, robustez e segurança às operações diariamente asseguradas com os Açores e a Madeira, que pretendemos replicar noutras geografias". A que se juntam outras empresas de logística e a gestão, em parceria com o Grupo ETE, do TSA, operador portuário de carga contentorizada e geral no Terminal Multipurpose de Lisboa.Um dos negócios sublinhados por Luís Miguel Sousa é a Lisbon Cruise Port, terminal de passageiros de cruzeiros, em que o Grupo Sousa, com 30%, está em parceria com a Global Ports Holding (GPH) (40%), Royal Caribbean Cruises (20%) e Creuers del Port de Barcelona (10%)."A reorganização do Grupo é permanente", afirma Luís Miguel Sousa. O grupo Sousa opera ainda na área da energia e do turismo. Detém a Gáslink, que gere o "gasoduto virtual de gás natural" entre Sines e o Terminal da Empresa de Eletricidade da Madeira nos Socorridos/Madeira, em operação desde 2014 Detém ainda a Windmad na produção de energia renovável eólica.No turismo tem agências de viagens, hotéis em Porto Santo (Torre Praia, Luamar, Praia Dourada) e os restaurantes (Salinas, Pizza N'Areia, O Corsário e Ponta da Calheta).As holdings Sousapar e Lumiso, detidas por Luís Miguel Sousa, controlam 80% do Grupo Sousa, estando o restante repartido pela Beta Sol (10%), do irmão Ricardo Sousa, e pela Rusamar, (10%), pertencente ao amigo, Rui São Marcos, que até 2000 "desempenharam funções importantes no Grupo, no seu desenvolvimento inicial".No top 100 dos maiores armadores do mundo da Alphaliner, o HGrupo Sousa ocupa o 87º lugar no ranking dos armadores com maior capacidade de transporte marítimo de contentores, com uma frota de 9 navios (próprios e afretados), 8 porta contentores e 1 ferry, com uma capacidade total aproximadamente de 7.100 TEU, o que faz do grupo o maior armador nacional.