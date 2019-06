Alexandre Soares dos Santos: A construção de uma multinacional

"Tive muitos momentos felizes. Cheguei ao fim da minha vida profissional sem qualquer frustração", disse Alexandre Soares dos Santos, depois de ter presidido pela última vez, a 30 de Outubro de 2013, ao Conselho de Administração da Jerónimo Martins, empresa que controla com 56,1% do capital, através da Sociedade Francisco Manuel dos Santos. Foi dos grandes obreiros desta multinacional de matriz portuguesa que assim cumpriu a ambição que o movia: "eu não quero ser mais um. Eu quero ser um".



O grupo Jerónimo Martins, em que pontifica o filho, Pedro Soares dos Santos não deixou de num curto comunicado enaltecer o papel do empresário: "No momento em que Jerónimo Martins toma conhecimento da decisão de afastamento do seu líder histórico, e em nome dos mais de 60 mil colaboradores do Grupo em Portugal, na Polónia e na Colômbia, manifestamos ao Sr. Soares dos Santos a nossa mais profunda gratidão pela visão estratégica e ousadia com que construiu, ao longo dos últimos 45 anos, o que Jerónimo Martins é hoje. A sua liderança e inspiração e a forma como sempre contagiou a Organização com os valores - que lhe são tão caros - da disciplina, do trabalho e do respeito pela humanidade permanecerão como um exemplo para a Gestão, que se compromete, hoje e sempre, a dar-lhes continuidade".



Nascido no Porto a 23 de Setembro de 1934, Alexandre Soares dos Santos veio para Lisboa com um ano, quando o pai se mudou para Lisboa para trabalhar com o sogro na Jerónimo Martins. Frequentou a escola primária no Colégio Académico dos Anjos, e depois foi fazer o secundário, como aluno interno, no colégio católico Almeida Garrett, do Porto. Fez alguns amigos, como o malogrado Francisco Sá Carneiro, seu colega de carteira, que viria a ser primeiro-ministro e líder do PSD, e foi condiscípulo de Pinto da Costa, presidente do FC do Porto, e de Rui Vilar, antigo presidente da CGD e da Fundação Gulbenkian.



Quando terminou o quinto ano, regressou a Lisboa para o Liceu D. João de Castro. Do colégio interno recorda o diretor, o padre Avelino Soares, que o disciplinou: "eu não era rebelde no sentido de me portar mal. Não aceitava as coisas sem explicação. Ainda hoje não aceito. Esse padre ensinou-me a aceitar a opinião dos outros e a organizar a minha vida".



Carreira na Unilever



Decidiu-se pelo curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, que então funcionava no Campo de Santana. Em 1956, frequentava o terceiro ano quando se candidatou a manager trainee da Unilever, multinacional anglo-holandesa e que é parceira de negócios desde 1949. Falava inglês e alemão, foi entrevistado, fez os testes na sede da Unilever, em Roterdão, e foi convidado para a empresa. Entretanto, num dos exames chumbou a Direito Constitucional, com Marcello Caetano, e não precisou de mais incentivo para procurar uma carreira internacional. Confessou à Visão: "seduziu-me a hipótese de estudar no estrangeiro e tinha uma oportunidade na mão - esta, no fundo, foi a razão principal. Se não fosse esse convite, talvez tivesse concluído o curso de Direito".









Todas as doenças graves, e eu já tive muitas, nos lembram a nossa finitude. A nossa obrigação é contribuir para um Portugal melhor e não apenas distribuir dividendos. A nossa obrigação é contribuir para um Portugal melhor e não apenas distribuir dividendos. alexandre soares dos santos