José Manuel Bernardo: "Há muitos casos de sucesso em Portugal e, às vezes, esquecemo-nos disso"

José Manuel Bernardo, presidente da PwC Portugal, na cerimónia de distinção da 6.ª edição do prémio, organizado pelo Jornal de Negócios e a PwC. TOZE Canaveira

Há que fazer o louvor e o reconhecimento de todos os empresários. Há muitos casos de sucesso em Portugal e, às vezes, esquecemo-nos disso.

Um investimento extraordinariamente significativo é um sinal de confiança nos empresários portugueses e na capacidade de inovar que existe em Portugal. José Manuel Bernardo

Presidente da PwC Portugal

Quem é quem no Prémio Excellens Oeconomia

economista e professor na UCP (Porto).

presidente da Fundação de Serralves.

director do Jornal de Negócios.

professor catedrático no ISCTE Business School.

sócio da PwC .

advogado na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados.

presidente da CIP.

candidato a director-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

administrador não executivo da Fundação Gulbenkian.

professora associada da Católica Lisbon Business & Economics.

presidente do CA da Frezite.

consultor e presidente do Conselho Superior da EDP.

advogado e consultor na Abreu Advogados.

CEO da SIBS.

presidente da EDP Energias do Brasil.

sócio da SRS Advogados.

Economista e professor na London School of Economics.

Os vencedores do Excellens Oeconomia

2013 Luís Portela, chairman da Bial

2014 António Melo Pires, vice-presidência de produção do grupo Volskwagen na América do Sul

2015 Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde

2016 António Horta Osório, CEO do Lloyd's Bank

2017 Nuno Amado, presidente do BCP

2018 Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud

2013 Frulact

2014 Sogrape Vinhos

2015 The Navigator Company (então Grupo Portucel-Soporcel)

2016 Corticeira Amorim

2017 Pestana Hotéis

2018 TMG Automotive

2013 Universidade de Lisboa

2017 Fortunato Frederico, presidente do Grupo Kyaia

2018 Cinco empresas resilientes

"Celebrar os sucessos das empresas portuguesas e, em conjunto, dignificar o trabalho que tem sido feito por todos os empresários, por todos os agentes económicos que têm contribuído para o desenvolvimento económico" são os objectivos do prémio Excellens Oeconomia, sublinhou José Manuel Bernardo, presidente da PwC Portugal, na cerimónia de distinção da 6ª edição do prémio, organizado pelo Jornal de Negócios e a PwC, que se realizou no Hotel Ritz em Lisboa.Referiu que a última década, em Portugal, foi um período difícil e complicado para todos, mas que a coragem, a visão e a inovação colectiva permitiram fazer um caminho de recuperação. "É um país que está de facto a evoluir, é reconhecido internacionalmente como um exemplo de recuperação", sublinhou."Há que fazer o louvor e o reconhecimento de todo os empresários. Há muitos casos de sucesso em Portugal e, às vezes, esquecemo-nos disso", disse José Manuel Bernardo. E os exemplos existem em todos os sectores, desde os mais tradicionais, como os têxteis e a cortiça, até à metalurgia ou agro-indústria até em áreas em que pontifica a inovação e a tecnologia.Deu o exemplo da entrada, com 360 milhões de dólares, da Goldman Sachs e da KKR no capital da Outsystems, o que avalia a empresa portuguesa em mais de mil milhões de dólares. "Um investimento extraordinariamente significativo, é um sinal de confiança nos empresários portugueses e na capacidade de inovar que existe em Portugal", foi a conclusão de José Manuel Bernardo.Fez menção ainda ao prémio especial do júri, que foi dado às empresas resilientes. "Estas entidades, que passaram por um muito mau bocado, foram afectadas , gravemente, pelos incêndios que tivemos no Verão passado, tiveram a capacidade de se reerguerem sem estar à espera de ajudas, de incentivo ou apoio, e tiveram a coragem de avançar", assinalou José Manuel Bernardo.Acrescentou que este "conjunto de empresas é um exemplo do que a resiliência dos empresários portugueses e a vontade crescer e de fazer com que as coisas aconteçam. É importante reconhecer este tipo de coragem pois são um exemplo para todos".Recordou ainda a memória de Belmiro de Azevedo, que fez parte do primeiro júri do Prémio Excellens Oeconomia. "Foi um empresário e um homem extraordinário, que muito contribuiu para este país", referiu José Manuel Bernardo, que elogiou a visão do empresário que construiu o Grupo Sonae.O Prémio Excellens Oeconomia atribui o prémio Personalidade do Ano e prémio Empresa do Ano.Alberto Castro,Ana Pinho,André Veríssimo,António (Sarmento) Gomes Mota,António Brochado Correia,António Lobo Xavier,António Saraiva (CIP),António Vitorino,Emílio Rui Vilar,Fátima Barros,José Manuel Fernandes,Luís Amado,Luís Marques Mendes,Madalena Cascais Tomé,Miguel Setas,Pedro Rebelo de Sousa,Ricardo Reis,