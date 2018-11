Match Photos: Linha de código “eterniza” emoção no estádio

Duarte Magalhães é um dos sócios da Match Photos, instalada no pólo do UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Ricardo Castelo

Criadores dizem que o serviço pode aumentar o "engagement" com os adeptos e as receitas para os clubes.

55

Jogos

Na época passada captou imagens na final da Taça da Liga e nos jogos caseiros do Rio Ave, Boavista, Aves e Vitória de Guimarães.



4

Sócios

Aos três sócios iniciais do projecto juntou-se em 2017 a Red Angels, "business angel" que detém agora uma participação de 20%.

RAIO-X Segredo na identificação e imagens certas A identificação automática é o factor diferenciador da Match Photos, que investiu em equipamentos e vê potencial concorrência.

A alma do negócio com vários "encaixes"

• O maior "segredo" do negócio é o código que, "seja em que ambiente for", permite identificar automaticamente as pessoas que aparecem nas fotografias.

• A empresa pode ganhar dinheiro de duas formas: ou o cliente paga o serviço à cabeça ou remunerada com base nas visualizações que advierem de um determinado jogo.

Rápida e automática na captação de imagem

• Jogos são fotografados com uma pequena estrutura de máquinas com tripés e um braço giratório vai ajudar a captar reacções.

• Equipamento tem mecanismo accionado quando há incidências do jogo e é fácil de montar: basta chegar 20 minutos antes do jogo.

Ameaças no mercado e nos concorrentes

• Embora ninguém faça o mesmo que a Match Photos, uma das ameaças é precisamente "aparecer alguém que faça algo idêntico".

• Outra ameaça é "não haver tracção a nível internacional". Isto é, este serviço não ser considerado atractivo pelos espectadores, clubes e patrocinadores.

Perguntas a Duarte Magalhães

Sócio da Match Photos

"Há mais espectáculo do que jogo nos EUA"

No desporto americano há um sem número de interacções e isso encaixa perfeitamente no que queremos oferecer.

Quando salta da cadeira do estádio para festejar um golo, é muito reduzida a probabilidade de o adepto estar a registar em fotografia a sua própria reacção no preciso momento de emoção - e ainda menor a de essa imagem ficar com a qualidade que aquele instante merecia. E se, ao chegar a casa, pudesse aceder a um site e após três passos simples - escolher o jogo, a bancada e o momento - estar a visualizar e poder guardar e partilhar esse registo espontâneo com os amigos?Esta é a ideia de negócio da Match Photos, que depois de trabalhar individualmente com vários clubes de futebol, para esta época desportiva assinou um acordo com a Liga Portugal para incorporar a nova plataforma de serviços partilhados, o que permite a qualquer um dos 18 emblemas da Liga NOS aceder e ter esta cobertura durante os jogos. Garantida está a repetição desta experiência na próxima Final 4 da Allianz Cup, em Braga, assegurando o sócio da empresa, Duarte Magalhães, que "está em negociações" com a Federação de futebol para cobrir os jogos da Selecção.Captadas através de câmaras espalhadas pelo estádio, as fotografias são de acesso gratuito. Quem paga o serviço é o próprio clube ou um patrocinador associado a esse jogo, que assim pode multiplicar a visibilidade. Na última temporada cobriu mais de 50 jogos, em resultado das parcerias com o Boavista, Rio Ave e Vitória de Guimarães para os jogos no seu estádio, e com o Desportivo das Aves apenas nas partidas com os três "grandes"."Os clubes em Portugal sentem uma grande dificuldade em levar pessoas ao estádio. Vemos jogos com três mil adeptos, a 15% da capacidade. Isto pode potenciar um maior 'engagement' porque podem guardar e partilhar esses momentos nas redes sociais, fazendo a imagem do clube chegar mais longe. Aumenta a visualização dos jogos e da envolvente, a fidelização e pode potenciar uma fonte de receitas", resumiu Duarte Magalhães.O embrião é de 2015, quando Vasco Vinhas, outro dos sócios da firma instalada no pólo do UPTEC, em Matosinhos, correu a primeira maratona e, após cortar a meta, lhe pediram 60 euros por uma fotografia. Além do preço, ainda teve de procurá-la entre milhares de outros atletas. Ora, da resposta aos dois problemas - conseguir identificar automaticamente as pessoas na fotografia e a preço reduzido - surgiu a Running Photos e depois a "spin-off" dedicada ao desporto-rei.À boleia do sucesso no atletismo, em Janeiro de 2017 receberam um investimento da Red Angels. "Eles perceberam que o ponto-chave era a identificação das pessoas de forma automática nas fotografias, porque o algoritmo pode ser aplicado a qualquer coisa: festivais, concertos, câmaras de vigilância, etc. Reconhecendo essa mais-valia, lançaram o repto: e se adaptássemos isto ao futebol?", recorda o gestor.A internacionalização é o próximo passo. Os EUA são "o grande objectivo", mas vão arrancar em Espanha, onde já têm contactos avançados para fazer testes com o Las Palmas, da segunda divisão, "para depois chegar à primeira e conseguir expandir a mais clubes".O responsável da Match Photos explica por que razão acredita no potencial de negócio no mercado americano.Seriam atractivos, em primeiro lugar, porque lá quase que há mais espectáculo do que jogo. Vemos o caso da NBA {basquetebol masculino] em que há mais espectáculo fora de campo, com todas as animações que há, do que no jogo em si. Por isso é que dizemos que nos EUA o jogo é um espectáculo. Quando vamos lá, estamos entretidos durante duas ou três horas.Sim. Não há períodos mortos, há um sem número de interacções e achamos que isto se coaduna e encaixa perfeitamente como o que a Match Photos pretende oferecer. Os americanos têm mais formas de perpetuar os momentos do que nós no contexto europeu.Pode haver barreiras à entrada, ou seja, o produto não se encaixar no que são as pretensões dos espectadores americanos. Ou eventualmente uma possível Match Photos nascer do lado de lá e começar a fazer o mesmo que nós. Até agora não aconteceu, é pouco provável que aconteça, mas é sempre possível de se verificar.