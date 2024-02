Cerimónia Final da 12ªedição do Prémio Nacional de Agricultura

Pelo 12º ano consecutivo, o BPI e a Medialivre, com o patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC, prosseguem a sua parceria e a missão de dar voz à Agricultura em Portugal.



No próximo dia 7 de fevereiro, na Quinta da Pimenteira em Lisboa, vão ser revelados os vencedores da 12ª edição do prémio Nacional da Agricultura, distinguindo assim os projetos que se destacaram quer pela sua dimensão, quer pela capacidade inovadora ou até mesmo pela criatividade e juventude, numa edição marcada pelo elevado número de candidaturas recebidas.



Assista à cerimónia e conheça os vencedores dia 7 de fevereiro, pelas 18h00, em negócios.pt.